Sénégal: Un atelier sur l'élaboration du plan stratégique de développement du cinéma et de l'audiovisuel, à partir de mardi

4 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par FKS//BK

Dakar — Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme organise, à partir de mardi, un atelier d'orientation consacré à l'élaboration d'un plan stratégique de développement du cinéma, de l'audiovisuel et de la création numérique pour une période de cinq ans (2026-2030), a-t-on appris des services de ce département.

Cette rencontre de trois jours démarre par une cérémonie officielle prévue à partir de 9 heures au cinéma Sea Plaza, à la Place du Souvenir africain, précise un communiqué transmis mercredi à l'APS.

Il indique que l'atelier vise à définir "une feuille de route réaliste et inclusive pour faire de notre cinéma un levier de croissance, d'innovation et de rayonnement culturel pour les cinq prochaines années".

Selon ce communiqué, le plan de relance et de développement du secteur créatif vient renforcer la pertinence de la politique de l'Etat en matière de structuration, de promotion et de mécanisme de financement menée des années durant en faveur du cinéma et de l'audiovisuel.

Les participants, des experts et professionnels du secteur, sont appelés à se pencher sur plusieurs thématiques parmi lesquelles "Formation, recherche et transmission : création, Patrimoine", "Financement, législation, fiscalité, l'économie du cinéma et coopération", à travers notamment l'exemple du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel (Fopica).

D'autres sujets sont également au menu, tels que "Production, exploitation, diffusion : marché et accès aux oeuvres, distribution, festivals", mais aussi "Gouvernance, structuration et développement de l'industrie cinématographique : grands projets".

Selon le document du ministère de la Culture, les travaux vont aboutir à la production d'un rapport final devant fixer les grandes orientations futures du plan stratégique du cinéma, de l'audiovisuel et de la création numérique.

