Sénégal: L'entreprise en charge des travaux de l'Université du Sénégal oriental fin prête pour la visite du chef de l'Etat

Tambacounda — L'entreprise en charge des travaux de construction de l'Université du Sénégal oriental (USO) se dit fin prête pour la visite du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, attendu sur le chantier de cette infrastructure, jeudi aux environs de 10 heures.

"Nous sommes fin prêt pour accueillir le président de la République. C'est un honneur pour nous que la première institution de la République du Sénégal vienne visiter nos travaux [...], nous sommes prêts à l'accueillir et nous pensons que cette visite sera un levier pour booster le rythme des travaux", a déclaré Amadou Sékou Nimaga, coordinateur du projet de construction de l'Université du Sénégal oriental de Tambacounda.

L'ingénieur en bâtiment et travaux publics (BTP) s'exprimait lors d'un entretien avec l'APS, en prélude de la tournée économique que le président de la République va entamer jeudi dans le sud-est du Sénégal.

Selon le coordinateur des travaux de l'USO, toutes les conditions matérielles, financières et logistiques sont réunies pour respecter le délai de livraison de l'infrastructure en octobre 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En marge d'une visite qu'il a effectuée sur le chantier de l'Université du Sénégal oriental, le 23 janvier dernier, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, avait salué l'état avancement des travaux.

Il avait cependant souligné la nécessité d'accélérer le rythme des travaux pour garantir le respect des délais de livraison de l'infrastructure.

"La proposition du ministre a été une source de motivation pour nous, dans le sens de la réorganisation, et d'ailleurs nous étions déjà dans ce sens et aujourd'hui en termes de pourcentage, nous avons dépassé les 80% pour le gros oeuvre et nous sommes à environ 50% pour le second oeuvre", a affirmé Amadou Sékou Nimaga.

L'entreprise Royal BTP, en charge des travaux de construction de l'Université du Sénégal oriental, est une filiale du consortium d'entreprise Groupe Bama, spécialisé dans la construction de grandes infrastructures.

Royal BTP est présent dans des pays de la sous-région tels que le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, où elle a gagné le marché de construction de cette infrastructure universitaire qui suscite beaucoup d'espoir chez les populations du Sénégal oriental.