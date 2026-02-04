Sénégal: JO d'hiver de Milano-Cortina 2026 - Mamadou Diagna Ndiaye va porter la flamme olympique, jeudi

4 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye, va porter, jeudi, la flamme olympique en prélude de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina 2026, a appris l'APS de source officielle.

M. Ndiaye, par ailleurs président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), a été officiellement désigné par le CIO pour porter la flamme olympique le 5 février 2026, en prélude de la cérémonie d'ouverture des Jeux.

"Ce choix symbolique consacre son engagement de longue date en faveur du développement du sport, aussi bien au Sénégal qu'à l'échelle internationale", écrit le CNOSS sur ses plateformes, ajoutant qu'à travers cette désignation, le Sénégal se distingue "une nouvelle fois sur la scène olympique mondiale".

"La participation de Mamadou Diagna Ndiaye à ce moment hautement symbolique illustre la reconnaissance du rôle joué par les dirigeants africains dans la promotion des valeurs olympiques : excellence, respect et solidarité", souligne le CNOSS.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Vingt ans après les Jeux de Turin, l'Italie va accueillir de nouveau, à partir de vendredi, le monde du sport à l'occasion des XXVes Jeux Olympiques d'hiver, qui vont se dérouler à Milano-Cortina, du 6 au 22 février 2026.

Cette édition mettra à l'honneur 16 disciplines olympiques, réparties sur "des sites d'exception allant des sommets majestueux des Alpes italiennes à l'effervescence urbaine et cosmopolite de Milan", selon les organisateurs.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.