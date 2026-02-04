Sénégal: JO d'hiver de Milano-Cortina 2026 - Mamadou Diagna Ndiaye va porter la flamme olympique, jeudi

Dakar — Le président du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye, va porter, jeudi, la flamme olympique en prélude de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina 2026, a appris l'APS de source officielle.

M. Ndiaye, par ailleurs président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), a été officiellement désigné par le CIO pour porter la flamme olympique le 5 février 2026, en prélude de la cérémonie d'ouverture des Jeux.

"Ce choix symbolique consacre son engagement de longue date en faveur du développement du sport, aussi bien au Sénégal qu'à l'échelle internationale", écrit le CNOSS sur ses plateformes, ajoutant qu'à travers cette désignation, le Sénégal se distingue "une nouvelle fois sur la scène olympique mondiale".

"La participation de Mamadou Diagna Ndiaye à ce moment hautement symbolique illustre la reconnaissance du rôle joué par les dirigeants africains dans la promotion des valeurs olympiques : excellence, respect et solidarité", souligne le CNOSS.

Vingt ans après les Jeux de Turin, l'Italie va accueillir de nouveau, à partir de vendredi, le monde du sport à l'occasion des XXVes Jeux Olympiques d'hiver, qui vont se dérouler à Milano-Cortina, du 6 au 22 février 2026.

Cette édition mettra à l'honneur 16 disciplines olympiques, réparties sur "des sites d'exception allant des sommets majestueux des Alpes italiennes à l'effervescence urbaine et cosmopolite de Milan", selon les organisateurs.