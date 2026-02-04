Sénégal: National 1 féminin - Le DUC défie Flying Stars pour se relancer

Dakar — Les étudiantes du Dakar Université Club (DUC) vont essayer de se relancer en défiant Flying Stars, ce mercredi, en ouverture de la quatrième journée du championnat de National 1 féminin de de basket, dans la poule B.

Les filles de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (ASUC), qui reviennent d'une défaite, affrontent les duchesses dans un match décisif face au deuxième de la poule B, Flying Stars.

Les étudiantes du DUC veulent s'imposer pour rejoindre le peloton de tête, dirigée par les championnes en titre, l'Association sportive de la ville de Dakar (ASCVD).

Le leader de la poule A, Guédiawaye Basket Academy (GBA), va de son côté en découdre avec le troisième, l'Université Cheikh Anta Diop SC (UCAD SC).

Le programme de la 4-ème journée de National 1

Poule A :

Mercredi, Stadium Marius Ndiaye

JA-Pikine BC (15 h)

Jeudi, Stadium Marius Ndiaye

UCAD SC-GBA (17h)

Samedi à Ziguinchor

CEMT-IAM AB (16h30)

Dimanche, Stadium Marius Ndiaye

DBALOC-SLBC (12h)

Poule B :

Mercredi, Stadium Marius Ndiaye

DUC- Flying Stars (16h30)

Jeudi, Stadium Marius Ndiaye

ASVD-Bopp (15h30)

Samedi, terrain CDEPS de Mbour

Mbour BC-USEPT (16h30)

Dimanche, Stadium Marius Ndiaye

Jaraaf-ASUC Sport (10h30)