Sénégal: National 1 féminin - Le DUC défie Flying Stars pour se relancer

Dakar — Les étudiantes du Dakar Université Club (DUC) vont essayer de se relancer en défiant Flying Stars, ce mercredi, en ouverture de la quatrième journée du championnat de National 1 féminin de de basket, dans la poule B.
Les filles de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (ASUC), qui reviennent d'une défaite, affrontent les duchesses dans un match décisif face au deuxième de la poule B, Flying Stars.
Les étudiantes du DUC veulent s'imposer pour rejoindre le peloton de tête, dirigée par les championnes en titre, l'Association sportive de la ville de Dakar (ASCVD).
Le leader de la poule A, Guédiawaye Basket Academy (GBA), va de son côté en découdre avec le troisième, l'Université Cheikh Anta Diop SC (UCAD SC).
Le programme de la 4-ème journée de National 1
Poule A :
Mercredi, Stadium Marius Ndiaye
JA-Pikine BC (15 h)
Jeudi, Stadium Marius Ndiaye
UCAD SC-GBA (17h)
Samedi à Ziguinchor
CEMT-IAM AB (16h30)
Dimanche, Stadium Marius Ndiaye
DBALOC-SLBC (12h)
Poule B :
Mercredi, Stadium Marius Ndiaye
DUC- Flying Stars (16h30)
Jeudi, Stadium Marius Ndiaye
ASVD-Bopp (15h30)
Samedi, terrain CDEPS de Mbour
Mbour BC-USEPT (16h30)
Dimanche, Stadium Marius Ndiaye
Jaraaf-ASUC Sport (10h30)