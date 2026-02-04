Sénégal: National 1 féminin - Le DUC défie Flying Stars pour se relancer

4 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les étudiantes du Dakar Université Club (DUC) vont essayer de se relancer en défiant Flying Stars, ce mercredi, en ouverture de la quatrième journée du championnat de National 1 féminin de de basket, dans la poule B.

Les filles de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (ASUC), qui reviennent d'une défaite, affrontent les duchesses dans un match décisif face au deuxième de la poule B, Flying Stars.

Les étudiantes du DUC veulent s'imposer pour rejoindre le peloton de tête, dirigée par les championnes en titre, l'Association sportive de la ville de Dakar (ASCVD).

Le leader de la poule A, Guédiawaye Basket Academy (GBA), va de son côté en découdre avec le troisième, l'Université Cheikh Anta Diop SC (UCAD SC).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le programme de la 4-ème journée de National 1

Poule A :

Mercredi, Stadium Marius Ndiaye

JA-Pikine BC (15 h)

Jeudi, Stadium Marius Ndiaye

UCAD SC-GBA (17h)

Samedi à Ziguinchor

CEMT-IAM AB (16h30)

Dimanche, Stadium Marius Ndiaye

DBALOC-SLBC (12h)

Poule B :

Mercredi, Stadium Marius Ndiaye

DUC- Flying Stars (16h30)

Jeudi, Stadium Marius Ndiaye

ASVD-Bopp (15h30)

Samedi, terrain CDEPS de Mbour

Mbour BC-USEPT (16h30)

Dimanche, Stadium Marius Ndiaye

Jaraaf-ASUC Sport (10h30)

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.