Nigeria: Éliminatoires CM féminine U20 - Les Lioncelles défient les Super Falconets du pays, samedi

4 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale féminine de football des moins de 20 ans va défier, samedi, celle du Nigeria, en match comptant pour le 3e tour des qualifications pour la Coupe du Monde U20 prévue du 5 au 27 septembre 2026 en Pologne.

Les Lioncelles ont quitté Dakar mardi pour le Nigeria.

La manche aller est prévue, samedi, à Abeokuta, capitale de l'État d'Ogun, dans le sud-ouest du Nigeria. Le match retour aura lieu à Thiès, le 14 février.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Outre Nigeria-Sénégal, plusieurs autres affiches sont au programme. Il s'agit de Ghana-Afrique du Sud, Côte d'Ivoire-RD Congo, Kenya-Tanzanie, Zambie-Ouganda.

À l'issue de ce troisième tour, seize équipes accèderont au 4e et dernier tour des qualifications. Quatre sélections représenteront la zone CAF sur la scène mondiale.

La République démocratique et populaire de Corée est la tenante du titre, après avoir remporté son troisième titre lors de l'édition 2024 en Colombie.

Au total, 24 équipes issues des six confédérations vont s'affronter pour la couronne mondiale.

Le pays organisateur de cette 12e édition de la Coupe du monde féminine U-20 de la FIFA, la Pologne, va disputer sa première Coupe du Monde féminine U-20 de la FIFA.

- Voici le programme du 3e tour des qualifications pour la Coupe du Monde U20 Féminine 2026 :

- Samedi : Égypte-Bénin, Kenya-Tanzanie, Ouganda-Zambie, Nigeria-Sénégal, Cameroun-Botswana, Guinée-Bissau-Malawi

- Dimanche : Ghana-Afrique du Sud, Côte d'Ivoire-RD Congo.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.