Nigeria: Éliminatoires CM féminine U20 - Les Lioncelles défient les Super Falconets du pays, samedi

Dakar — L'équipe nationale féminine de football des moins de 20 ans va défier, samedi, celle du Nigeria, en match comptant pour le 3e tour des qualifications pour la Coupe du Monde U20 prévue du 5 au 27 septembre 2026 en Pologne.

Les Lioncelles ont quitté Dakar mardi pour le Nigeria.

La manche aller est prévue, samedi, à Abeokuta, capitale de l'État d'Ogun, dans le sud-ouest du Nigeria. Le match retour aura lieu à Thiès, le 14 février.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Outre Nigeria-Sénégal, plusieurs autres affiches sont au programme. Il s'agit de Ghana-Afrique du Sud, Côte d'Ivoire-RD Congo, Kenya-Tanzanie, Zambie-Ouganda.

À l'issue de ce troisième tour, seize équipes accèderont au 4e et dernier tour des qualifications. Quatre sélections représenteront la zone CAF sur la scène mondiale.

La République démocratique et populaire de Corée est la tenante du titre, après avoir remporté son troisième titre lors de l'édition 2024 en Colombie.

Au total, 24 équipes issues des six confédérations vont s'affronter pour la couronne mondiale.

Le pays organisateur de cette 12e édition de la Coupe du monde féminine U-20 de la FIFA, la Pologne, va disputer sa première Coupe du Monde féminine U-20 de la FIFA.

- Voici le programme du 3e tour des qualifications pour la Coupe du Monde U20 Féminine 2026 :

- Samedi : Égypte-Bénin, Kenya-Tanzanie, Ouganda-Zambie, Nigeria-Sénégal, Cameroun-Botswana, Guinée-Bissau-Malawi

- Dimanche : Ghana-Afrique du Sud, Côte d'Ivoire-RD Congo.