Congo-Kinshasa: En Ituri, 16 élèves grièvement blessés par la foudre à Tchabi

Un drame s'est produit lundi 2 février dans le territoire d'Irumu, en Ituri, où seize élèves d'une école primaire ont été grièvement blessés après avoir été frappés par la foudre. L'incident est survenu à Tchabi, situé à plus de cent kilomètres au sud de Bunia, au cours d'une forte pluie accompagnée d'orage.

Au moment de l'incident, des centaines d'élèves se trouvaient dans les salles de classe, tandis que d'autres s'étaient réfugiés sous la véranda du bâtiment pour s'abriter. La foudre a frappé l'établissement avec une extrême violence, provoquant un bilan provisoire de seize blessés, dont onze filles et cinq garçons. Les victimes ont été rapidement évacuées vers une structure sanitaire pour recevoir des soins.

Une vive psychose s'est emparée des élèves et les activités scolaires ont été fortement perturbées. Certains enfants, encore traumatisés par l'incident, refusent de reprendre le chemin de l'école.

Des accidents récurrents en Ituri

Le coordonnateur provincial de la Protection civile, Robert Ndjalonga, rappelle que plus de cinquante élèves avaient déjà été victimes de la foudre l'année dernière dans cette même localité. Il appelle les responsables scolaires à installer des dispositifs de protection, notamment des paratonnerres, et à sensibiliser les élèves à ne pas s'abriter sous les arbres pendant les pluies.

Par ailleurs, des sources locales signalent que la plupart des écoles en milieu rural en Ituri sont construites en matériaux précaires et entourées d'arbres, des facteurs qui augmentent considérablement les risques de foudroiement.