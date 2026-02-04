Afrique: Washington - La RDC au coeur de la réunion ministérielle sur les minéraux critiques

La réunion ministérielle inaugurale sur les minéraux critiques, présidée par le Secrétaire d'État américain Marco Rubio, se tient ce mercredi 4 février 2026 à Washington, D.C. L'événement vise à renforcer et diversifier les chaînes d'approvisionnement mondiales afin de réduire la domination de la Chine dans ce secteur stratégique. Un accent particulier est mis sur la République démocratique du Congo (RDC).

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de « Project Vault », un plan de l'administration Trump destiné à créer une réserve stratégique américaine de minéraux critiques tels que les terres rares, le cobalt et le lithium. Ce projet est financé à hauteur de 12 milliards de dollars.

Selon les organisateurs, des délégations de plus de 50 pays sont attendues, incluant des représentants d'Europe, d'Asie et d'Afrique. La RDC y participe avec la présence annoncée du président Félix Antoine Tshisekedi.

La RDC, acteur clé des discussions

La République démocratique du Congo occupe une place centrale dans cette réunion. Avec ses vastes réserves de cobalt et de coltan, le pays est considéré comme un acteur incontournable dans la transition énergétique mondiale.

La réunion de Washington pourrait ainsi redéfinir les équilibres géopolitiques autour des minéraux critiques, en renforçant le rôle de Kinshasa comme partenaire stratégique des États-Unis.

Les récents échanges bilatéraux, notamment avec le ministre des Mines Louis Watum Kabamba, marquent une nouvelle étape du partenariat stratégique RDC-États-Unis.

Washington a exprimé son ouverture à un accord de type « minerais contre sécurité », qui offrirait un accès privilégié aux ressources congolaises (cuivre, cobalt et coltan) en contrepartie d'investissements américains dans les infrastructures.