Afrique: A Chelsea, le grand défi londonien pour le champion d'Afrique sénégalais Mamadou Sarr

À 20 ans, Mamadou Sarr s'apprête à relever le plus grand défi de sa jeune carrière. Après 18 mois pleins à Strasbourg et une CAN 2025 précieuse en apprentissage, le défenseur central sénégalais retourne à Chelsea, où l'attendent une pression nouvelle, mais aussi la promesse de s'affirmer au plus haut niveau.

L'information est tombée sans surprise sur les bords de la Meinau : Mamadou Sarr quitte Strasbourg plus tôt que prévu pour rejoindre Chelsea, le club qui l'a recruté l'été dernier et prêté en Alsace pour accélérer sa progression. À Londres, les Blues, engagés sur plusieurs fronts et en quête de solidité défensive, n'ont pas hésité à rappeler le nouveau champion d'Afrique, qui va retrouver son ex-coach à Strasbourg, Liam Rosenior, lequel a personnellement insisté pour son retour anticipé.

« Même si le timing est toujours difficile à juger, l'important sera son intégration. Mais comme je dis toujours, les bons joueurs sont prêts à jouer, et je ne doute pas que Mamadou s'acclimatera rapidement à son nouveau club », confie Kader Mangane, coordinateur sportif du club alsacien.

Préparer pour le haut niveau

À Chelsea, pourtant, la pression sera d'une tout autre nature. Entre la nécessité de s'imposer et l'exigence d'un club en reconstruction, Sarr devra très vite endosser le rôle de défenseur central fiable, capable d'assumer la charge des grandes rencontres et de supporter la critique. Mais le contexte n'a rien d'un saut dans l'inconnu pour le jeune international sénégalais, préparé depuis longtemps à gravir des montagnes.

La trajectoire de Mamadou Sarr ressemble à celle des élus du football. Né à Martigues en 2005, Mamadou est le fils de Pape Sarr, ex-international sénégalais de la génération 2002, passé par Saint-Étienne et Lens. Le fiston grandit dans le Nord de la France, tape ses premiers ballons au RC Lens, puis rejoint l'OL où il s'impose très jeune. À 16 ans, il est déjà capitaine, leader d'une génération victorieuse en Gambardella en 2022, buteur décisif et patron naturel.

Le monde professionnel s'ouvre à lui, avec une première apparition à Lyon, puis un prêt formateur à Molenbeek (Belgique) et surtout un transfert de 10 millions d'euros à Strasbourg, où il s'impose comme titulaire indiscutable.

Tout vite pour lui, mais malgré son jeune âge, Sarr impressionne par sa maturité et sa sérénité. « Mamadou a toujours fait preuve de beaucoup de maturité, même très jeune. Il est arrivé à 18 ans à Strasbourg, et dès la première fois où je l'ai vu jouer, il impressionnait par son intelligence de jeu et sa lecture. Il est très calme avec le ballon. Il continue à évoluer chaque jour et je pense qu'avec le temps, il sera l'un des meilleurs défenseurs au monde », analyse Kader Mangane qui a croisé le papa de Sarr en sélection sénégalaise.

Après avoir gagné la Coupe du monde des clubs en début de saison avec Chelsea, Mamadou Sarr revient à Londres avec un titre de champion d'Afrique, après avoir remporté la CAN au Maroc avec le Sénégal. Son quart d'heure contre le Bénin, ses 67 minutes en demi-finale contre l'Égypte et les 120 en finale ont sans doute contribué à lui donner plus d'assurance. Remplaçant du capitaine Kalidou Koulibaly, l'ex-Strasbourgeois a profité du tournoi continental pour franchir un cap, s'endurcir, côtoyer l'exigence du très haut niveau et montrer ce qu'il avait dans le ventre à seulement 20 ans.

« Je savais que le jour où il entrerait dans cette équipe du Sénégal, il mettrait tout le monde d'accord. C'est ce qu'il a montré en demi-finale et en finale. C'est à lui de poursuivre ses bonnes performances en club. Pour moi, quand on est performant en club, on l'est aussi en sélection », souligne Mangane.

À Chelsea, il devra toutefois corriger ses défauts de jeunesse, notamment les petits relâchements, ce manque d'attention que le haut niveau ne pardonne pas. « Je lui répète de toujours se rappeler qu'il est défenseur avant tout, donc de toujours être vigilant. Les erreurs d'inattention arrivent, surtout à cause de la jeunesse. Il doit progresser sur la concentration et la vigilance. Pour le reste, il a toutes les qualités et l'intelligence pour s'adapter à n'importe quel grand club », poursuit Mangane.