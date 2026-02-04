Ethiopie: Le Premier ministre admet un difficile retour des déplacés du conflit au Tigré

En Éthiopie, les vols ont repris dans la région du Tigré. Le Premier ministre Abiy Ahmed était jusqu'ici resté silencieux. Il s'est adressé mardi 3 février au Parlement et a répondu aux questions des députés. Sans parler directement des combats, il a abordé la question épineuse du retour des populations déplacées par la guerre au Tigré.

« Le retour des habitants du Wolkait est un processus difficile », a reconnu le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed devant les députés. Le Wolkait est un territoire disputé entre le Tigré et la région voisine Amhara, dans l'ouest du pays, une zone où les affrontements ont eu lieu la semaine dernière.

Le chef du gouvernement éthiopien a rappelé devant le Parlement le droit constitutionnel des habitants à vivre en paix. Mais il a aussi affirmé que la solution ne viendrait pas du gouvernement fédéral : selon lui, elle doit passer par un référendum et seules les populations concernées peuvent décider de l'avenir du territoire.

Un million de déplacés n'ont pas regagné leur domicile

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Abiy Ahmed a accusé certains acteurs d'entraver les processus de retour en utilisant les populations déplacées comme levier politique. Car la question des déplacés reste au coeur des tensions entre la première force politique de la région, le Front de libération du peuple du Tigré et les autorités fédérales.

Plus d'un million de personnes n'ont toujours pas pu regagner leur domicile depuis la fin de la guerre en 2022, en particulier dans les zones contestées. Certains retours y ont déjà été tentés, mais dans des conditions difficiles, marquées par l'insécurité et le manque de moyens.

La situation reste tendue dans la région. Les vols ont repris mardi 3 février. Un retour à la normale après une semaine sous tension, marquée par des affrontements entre les forces tigréennes et fédérales dans plusieurs zones de la région, sur fond de combats signalés durant plusieurs jours entre l'armée fédérale et des forces tigréennes.

Le conflit au Tigré a pris fin avec un accord de paix signé en novembre 2022. Le territoire a été ravagé par une guerre civile de deux ans entre le Front de libération du peuple du Tigré et le gouvernement central d'Éthiopie. Selon l'Union africaine, ce conflit pourrait avoir fait jusqu'à 600 000 morts.