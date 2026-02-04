Ethiopie: Le Premier ministre Abiy affirme que l'avenir du pays repose sur un développement urbain vert et planifié.

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que la prospérité durable de l'Éthiopie repose sur la mise en place de villes vertes, résilientes et soigneusement planifiées, capables de soutenir le développement tout en protégeant les ressources naturelles.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en garde contre les risques majeurs qu'une urbanisation incontrôlée pourrait faire peser sur l'environnement, soulignant qu'une croissance urbaine durable doit impérativement concilier progrès économique et protection de la nature.

S'exprimant lors de la 10e session ordinaire de la cinquième année de la Chambre des représentants du peuple, le chef du gouvernement a indiqué que l'ampleur des projets de développement urbain et des corridors en cours à travers le pays transformait déjà en profondeur le paysage national.

Il a affirmé que les changements induits par ces initiatives sont désormais visibles, notant que cette dynamique de modernisation, initialement concentrée à Addis-Abeba, s'est progressivement étendue à l'ensemble du territoire, devenant un véritable mouvement national de transformation urbaine.

Le Premier ministre a toutefois averti que la croissance rapide de la population, si elle n'est pas accompagnée d'une planification rigoureuse, risque d'exercer une pression considérable sur les villes et les infrastructures existantes.

Selon lui, l'absence d'une planification urbaine adéquate pourrait aggraver les déséquilibres sociaux, économiques et environnementaux.

Il a insisté sur l'importance de bâtir des villes capables d'offrir des services diversifiés dans un environnement équilibré, condition essentielle pour garantir la sécurité, la mobilité et un cadre de vie sain aux citoyens.

S'appuyant sur les expériences internationales, Abiy Ahmed a souligné que les trajectoires de développement suivies par les pays occidentaux et asiatiques constituent des enseignements précieux.

Il a reconnu que si leur prospérité est remarquable, elle s'est souvent réalisée au détriment de l'environnement.

Il a également rappelé que certains pays en développement consacrent aujourd'hui jusqu'à 9 % de leur produit intérieur brut à faire face aux conséquences du changement climatique, ajoutant que la pollution a déjà gravement affecté certaines régions d'Asie, où des villes entières sont devenues difficilement accessibles en raison de la dégradation de la qualité de l'air.

Réaffirmant l'engagement de l'Éthiopie en faveur d'une réforme économique verte, le Premier ministre a déclaré que le pays est résolu à éviter les erreurs du passé en veillant à ce que le développement se fasse en harmonie avec la nature.

Il a cité, à cet égard, des initiatives concrètes telles que le programme Green Legacy, axé sur la restauration des paysages dégradés, ainsi que les projets de développement riverain destinés à réhabiliter les cours d'eau urbains.

Le Premier ministre a enfin appelé les citoyens à prendre conscience que le développement durable ne peut être atteint qu'en adoptant des modes de vie et de mobilité respectueux de l'environnement.

Il a conclu en soulignant que le développement en cours des corridors urbains constitue une démarche stratégique essentielle pour l'avenir du pays, affirmant qu'elle contribuera à améliorer la qualité de vie, à concilier modernité et nature, et à léguer aux générations futures une Éthiopie plus prospère et durable.