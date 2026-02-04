Ethiopie: Le Conseil de la société civile s'engage à soutenir activement les septièmes élections nationales.

Addis-Abeba — Le Conseil des organisations de la société civile éthiopienne (ECSOC) a annoncé avoir finalisé de nombreux préparatifs pour garantir le bon déroulement des septièmes élections nationales en Éthiopie, dans un climat pacifique, démocratique et équitable.

S'adressant à l'ENA, le président du Conseil, Ahmed Hussein, a indiqué que les institutions de la société civile mobilisaient leurs ressources pour contribuer significativement au processus électoral à venir.

« Nous sommes prêts à jouer un rôle constructif pour que ces élections se déroulent dans le calme, la démocratie et l'équité », a-t-il déclaré.

Il a précisé que le Conseil collabore étroitement avec la Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE) pour mettre en place des programmes d'éducation civique et de sensibilisation du public, faciliter la tenue de débats transparents entre les partis politiques et assurer une observation indépendante des élections.

Plus de 200 organisations de la société civile se sont déjà enregistrées auprès de la NEBE et ont obtenu leurs licences d'exploitation.

Elles commenceront officiellement leurs activités dès réception de la certification officielle pour la période électorale.

Ahmed Hussein a également souligné que les récentes réformes législatives, notamment la nouvelle proclamation sur la société civile et les mécanismes institutionnels renforcés, ont considérablement élargi la participation des organisations de la société civile aux affaires publiques.

Enfin, il a rappelé que des élections démocratiques sont essentielles pour la transformation du pays, la transmission des valeurs démocratiques aux générations futures et le renforcement de la culture politique.