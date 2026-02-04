Afrique de l'Ouest: Marché financier UEMOA - La SGI Impaxis Securities souligne la maturité et l'attractivité du marché des titres publics en 2025.

La capacité du marché à absorber le volume important de fonds en 2025 constitue un signal fort de maturité et d'attractivité du marché des titres publics (MTP) de l'UEMOA, selon la Revue annuelle des marchés, une publication spécialisée de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) Impaxis Securities basée à Dakar.

L'activité sur le marché des titres publics, avec un volume total des levées de fonds en forte progression, passant d'abord de 16 505 milliards FCFA en 2023 à 27 076 milliards FCFA en 2024 puis 41 941 milliards FCFA en 2025, soit une hausse proche de 55% », a souligné Impaxis Securities. La SGI ajoute que cette dynamique traduit à la fois une liquidité abondante et des besoins de financement sensiblement accrus.

En parallèle, le montant global effectivement retenu progresse également, de 7 876 milliards FCFA à 11 682 milliards FCFA, mais à un rythme plus modéré, entraînant un léger recul du taux de rétention. « Cet écart croissant entre montants proposés et montants retenus suggère un durcissement des critères de sélection des investisseurs, mais aussi une gestion plus opportuniste des émissions par les États dans un contexte de capitaux disponibles en abondance », a analysé Impaxis Securities.

L'analyse par pays de l'UEMOA met en évidence des disparités marquées en 2025. La Côte d'Ivoire s'impose comme le principal émetteur, avec un montant total proposé de 22 526 milliards FCFA et un montant retenu significatif de 5 099 milliards FCFA, confirmant son rôle central sur le marché régional.

Le Sénégal et le Niger occupent également une place de premier plan, affichant des volumes soutenus. Selon la SGI « l'évolution de la Moyenne du Rendement Pondéré (MRP) demeure toutefois hétérogène : bien que la MRP globale de l'UEMOA reste supérieure à 7% sur la période (oscillant entre 6,50% et 9,91%), les pics observés notamment au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Sénégal traduisent des conditions de marché plus tendues et des perceptions différenciées du risque souverain. » A l'inverse, analyse Impaxis, la capacité du Bénin et du Togo à attirer et à retenir des montants élevés par rapport aux offres initiales témoigne d'un appétit ciblé des investisseurs pour leurs titres.

Enfin, la Guinée-Bissau et le Mali présentent encore des marges de progression importantes en matière de mobilisation de ressources sur le marché régional vu le contexte géopolitique.

De l'avis de Impaxis Securities, le Bénin a eu des émissions constantes sur toutes les maturités, avec une présence soutenue en 2024 sur les maturités 3 mois, 12 mois, 3 ans et 5 ans, et en 2025 principalement sur le 3 ans.

Le Sénégal a été fréquent sur les maturités 12 mois, 3 ans et 5 ans. Le 6 mois a été inexistant en 2024, 2025, et le 3 mois n'a été émis qu'au quatrième trimestre 2025. Les maturités longues, 7 ans et 10 ans, n'ont pas été émises.

La Côte d'Ivoire a également eu des émissions constantes sur toutes les maturités, avec un focus sur les maturités 3 mois, 12 mois, 3 ans et 5 ans.

Quant au Togo, il a émis plus fréquemment en 2024. En 2025, les maturités 12 mois et 3 ans ont été les plus présentes dans l'offre. Aucune émission n'a concerné les maturités 7 ans et 10 ans.

« Les bons assimilables du trésor (BAT) ont généralement été caractérisés par une baisse des taux, bien que non drastique », a souligné Impaxis dans sa revue. La SGI ajoute que cette tendance s'applique aux maturités 6 mois et 12 mois. Le 3 mois a connu une chute notable au 2eme trimestre 2025.

Pour les obligations assimilables du trésor (OAT), Impaxis est d'avis que la dynamique est légèrement différente : une baisse des taux est observée pour les maturités 3 ans, 5 ans et 7 ans à partir du premier trimestre 2025, avant une remontée au troisième trimestre.