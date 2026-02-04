Ile Maurice: Ireivi Mooroogen - Une battante au barreau

Plus connue sous le prénom Ireivi, Tirumangei Mooroogen, habitante de Flacq âgée de 27 ans, a prêté serment en Cour suprême le 30 janvier. Elle a eu son premier diplôme à l'université de Maurice avant de poursuivre un Postgraduate Diploma in Law à la Central Lancashire University, puis le Barristers' Training Course à la Nottingham Trent University, au Royaume-Uni. Elle exprime toute sa gratitude à ses parents, son frère, Apaye (sa grand-mère), ses amis et toute sa famille. Leurs encouragements, leurs sacrifices et leurs prières lui ont donné la force de continuer lorsque le chemin devenait trop difficile. «Cette réussite est aussi la leur», souligne-telle. Elle remercie ses deux pupil masters, Mes Anju Ghose, Steeven Sauhoboa et Robin Appaya, pour leur encadrement et leurs conseils tout au long de son parcours. Elle leur est reconnaissante pour la confiance qu'ils lui ont accordée.

Depuis son jeune âge, Ireivi a développé un intérêt pour le droit, convaincue que le savoir juridique peut changer des vies. Son parcours est fait de persévérance et de sacrifices. Être la première avocate de sa famille représente pour elle une immense fierté et une grande émotion. Cette réussite rappelle chaque sacrifice, chaque nuit de travail et chaque moment de doute traversé. C'est la preuve que les origines sociales ne doivent jamais définir la destination d'une personne. Elle a grandi dans un environnement où l'éducation est valorisée, mais où les moyens financiers étaient limités. Elle a donc appris à se battre pour ce qu'elle voulait. Voir aujourd'hui son rêve se concrétiser est une grande satisfaction et cela représente beaucoup pour elle de voir que son travail a payé. «Cela prouve bien que l'on peut réussir par soi-même, sans privilèges, dans le domaine qui nous passionne et j'en suis fière.»

Ireivi a financé ses études du barreau - une expérience qui lui a appris à être responsable - en travaillant pendant deux ans comme Compliance Executive en Anti-Money Laundering. Aujourd'hui, être assermentée au barreau représente l'aboutissement d'un rêve, mais aussi le début d'un engagement envers la société. Travailler à temps plein tout en poursuivant son Postgraduate Diploma in Law a demandé énormément d'organisation et de sacrifices.

Ses journées étaient longues et souvent épuisantes car elle étudiait tard le soir ou durant les week-ends. Elle lui arrivait de manquer certains cours, ce qui l'obligeait à travailler seule. Elle ratait des événements familiaux et évitait de socialiser faute de temps et d'énergie. La fatigue était constante, mais l'abandon n'était jamais une option. Elle savait que chaque effort consenti la rapprochait de son objectif. Cette période lui a appris la gestion du temps et la capacité à rester concentrée malgré la pression et lui a permis de développer une grande force mentale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La période d'examens a été une épreuve extrêmement éprouvante. En février 2024, elle est restée alitée pendant près de deux mois dans sa résidence d'étudiante à Nottingham. Elle était seule, loin de sa famille et dans l'incapacité de se déplacer. Tomber malade de façon inattendue a déséquilibré son budget, car elle devait suivre un traitement médical coûteux. Elle avait peur de ne pas pouvoir passer ses examens et d'être contrainte de rentrer à Maurice. Ireivi a dû différer tous ses examens écrits, ce qui a été très angoissant avec des moments de doute, de peur et de découragement. Toutefois, elle a bénéficié du soutien précieux de ses colocataires et de ses enseignants, qui l'ont aidée à traverser cette période difficile.

Pour Ireivi, il a toujours été important de prendre ses études comme une passion et non comme un fardeau. Cette philosophie lui a permis de rester motivée même dans les moments de fatigue. Le soutien moral de sa famille a également joué un rôle important. Obtenir une distinction dans de telles conditions a été pour elle une immense fierté et une preuve que le travail acharné finit toujours par porter ses fruits. Aujourd'hui, elle essaie à son tour de redonner ce qu'elle a reçu.

Depuis un an et demi, elle accompagne gratuitement des étudiants qui suivent le barreau au Royaume-Uni, en leur donnant des leçons, des conseils et en partageant son expérience. Elle souhaite transmettre aux étudiants, qui aspirent à devenir avocats ou qui envisagent d'autres domaines d'études, que tout est possible lorsque l'on travaille dur et que l'on a l'ambition de réussir. «Il y a de la place pour tout le monde : il faut simplement se la créer.» Elle insiste également sur l'importance de rester discipliné, de croire en soi et de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Chaque difficulté est une occasion d'apprendre et de grandir. Si le parcours d'Ireivi peut prouver une chose, c'est que la réussite est accessible à tous ceux qui persévèrent.

Son message aux jeunes de croire en eux-mêmes, même lorsque personne d'autre ne le fait. «Fixez-vous des objectifs clairs et travaillez chaque jour, même à petit pas, pour vous en rapprocher. N'ayez pas peur des difficultés, car elles forgent le caractère. Prenez vos études comme une passion et non comme un fardeau. Entourez-vous de personnes positives qui vous encouragent à devenir une meilleure version de vous-même. Ne vous comparez pas aux autres, car chacun avance à son propre rythme. Avec de la persévérance, de la discipline et de la foi en soi, tout est possible.»