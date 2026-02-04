Ile Maurice: Deux suspects arrêtés après une série de vols

Clarel Donovan Louis Rima, 32 ans, et Juliana Juliette, 21 ans, ont été arrêtés à l'issue d'une opération policière menée par la Divisional Crime Intelligence Unit Northern, après plusieurs vols et tentatives de larcins signalés en janvier et février 2026 à Grand-Baie Le duo est soupçonné d'avoir circulé à bord d'une moto noire afin de cibler leurs victimes.

Parmi les faits figurent le vol d'un téléphone portable sur une plage début janvier, un vol à main armée contre un étudiant -- les suspects s'étant fait passer pour des policiers -- ainsi qu'une tentative de vol d'un sac déjouée le 3 février grâce à l'intervention d'un témoin.

Une opération de surveillance menée le même jour à Vingt-Pieds Road et à Pointe-aux-Canonniers a permis l'interception d'une moto Magnum, ainsi que l'arrestation des deux suspects. Ces derniers ont reconnu leur implication et indiqué l'endroit où le butin était dissimulé.

Les suspects ont été remis à la Criminal Investigation Division de Grand-Baie pour la suite de l'enquête.