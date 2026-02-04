Ile Maurice: De vives tensions à l'issue de l'audience aux Assises

La tension est brusquement montée d'un cran, ce mercredi, devant la Cour d'assises. À la fin de l'audience, une vive altercation a opposé des membres de la famille de l'accusé à ceux de la victime. La situation a nécessité l'intervention rapide des forces de l'ordre et des agents de sécurité présents sur les lieux pour empêcher que les échanges ne dégénèrent davantage.

Quelques instants auparavant, Roger Sheldon Yannick Marie, 30 ans, ancien aide-chauffeur, avait été déclaré coupable par sept jurés sur neuf du meurtre de sa compagne, Marie Joëlle Martine Fineau, née Numa, âgée de 43 ans.

L'homme comparaissait pour homicide sans préméditation en lien avec des faits survenus le 12 février 2022 à Terrasson, Pointe-aux-Sables. Le corps de la victime avait été retrouvé dans une fosse septique au domicile de l'accusé, dans un état de décomposition avancée.