Ile Maurice: Un conducteur refuse d'obtempérer et sème l'ERS

4 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Cet après-midi, mercredi 4 février, une Honda Civic FD grise a été poursuivie par un 4x4 de l'Emergency Response Service (ERS) entre Flic-en-Flac et Vacoas.

Le conducteur a refusé d'obtempérer lors d'un contrôle routier et a pris la fuite. La course-poursuite s'est terminée à Vacoas, où le suspect a réussi à semer les policiers. Ces derniers ont toutefois relevé la plaque d'immatriculation du véhicule et le propriétaire devrait être interpellé prochainement.

Selon l'ERS, l'entrée en vigueur du permis à points pourrait expliquer la hausse des refus d'obtempérer, certains conducteurs craignant la perte de points ou des sanctions plus sévères. Le sergent dénonce aussi l'autorisation de circuler avec une simple photocopie du permis, pratique qui faciliterait la falsification de documents.

Un appel est lancé aux autorités pour revoir cette législation.

Une enquête est en cours.

