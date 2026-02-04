Sénégal: La ministre des pêches salue la collaboration entre l'Etat et DP World Sénégal

Dakar — Le partenariat liant DP World et le Sénégal est "un exemple de coopération stratégique au service de l'intérêt général", qui s'est notamment traduit par un renforcement de l'économie maritime sénégalaise, estime la ministre des Pêches et de l'Economie maritime, Fatou Diouf.

"Le gouvernement du Sénégal demeure fermement attaché à des partenariats fondés sur la valeur partagée, le respect de nos priorités nationales et la promotion d'un développement inclusif et durable. A cet égard, la collaboration avec DP World constitue un exemple de coopération stratégique au service de l'intérêt général", a-t-elle indiqué dans un discours transmis à l'APS.

Mme Diouf intervenait lors de la présentation, mardi soir, du rapport d'étude d'impact socioéconomique de DP Word au Sénégal, un document qui "met en lumière l'impact majeur de l'activité de DP World au Port de Dakar", en termes notamment de création d'emplois directs et indirects.

Elle aussi évoqué la contribution "significative" des activités de DP World au produit intérieur brut, "la dynamisation des chaînes de valeur locales" et le "renforcement" de la compétitivité du Sénégal sur les corridors commerciaux régionaux et internationaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Au-delà, c'est toute l'économie maritime sénégalaise qui se trouve renforcée, dans un écosystème logistique modernisé et performant", a-t-elle indiqué, soulignant que le secteur maritime et portuaire occupe au Sénégal "une place centrale, en tant que levier de souveraineté économique, de développement durable et de rayonnement international".

Elle a formulé le voeu que les enseignements de ce rapport nourrissent les réflexions collectives et renforcent l'ambition commune pour une économie maritime sénégalaise "toujours plus performante, plus compétitive et résolument tournée vers l'avenir".