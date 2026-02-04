Cote d'Ivoire: Gontougo - Un incendie ravage le lycée moderne Yeboua Kouabenan Cévérin d'Assuéfry

Dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 février 2026, un incendie s'est déclaré au lycée moderne Yeboua Kouabenan Cévérin d'Assuéfry, dans la région du Gontougo. Le sinistre, dont les causes demeurent pour l'heure inconnues, a occasionné d'importants dégâts matériels.

Selon les informations fournies par le proviseur de l'établissement, Coulibaly Abdoulaye, le feu se serait déclaré peu après 23 heures. « J'avais quitté les lieux aux environs de 23 heures, alors que la pluie tombait, accompagnée de violents éclairs. Environ une trentaine de minutes plus tard, un jeune est venu m'informer qu'un bâtiment était en feu », a-t-il relaté.

Informé de l'incident, le chef d'établissement s'est immédiatement rendu sur place. Des mesures de sécurité ont été prises dans l'urgence, notamment la coupure de l'alimentation électrique et la notification de la situation aux autorités administratives et sécuritaires.

L'intervention prompte et coordonnée des populations riveraines a permis de circonscrire l'incendie, évitant ainsi sa propagation à d'autres bâtiments du lycée.

Le bilan provisoire fait état de la destruction totale d'un bâtiment comptant trois salles de classe, ainsi que d'un magasin. Une expertise technique est en cours afin d'évaluer précisément l'ampleur des dégâts et de déterminer les mesures urgentes à entreprendre.

Implanté sur un site de trois hectares, le lycée moderne Yeboua Kouabenan Cévérin, créé en 1999 et ouvert en janvier 2000, est classé établissement de base quatre. Il accueille des élèves d'Assuéfry et des localités avoisinantes.

Dans l'attente des décisions des autorités compétentes, la communauté éducative, ainsi que les parents d'élèves, sont invités à faire preuve de vigilance.