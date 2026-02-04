Cameroun: Scanning au port de Douala-Bonabéri - SGS demande le strict respect des instructions de la primature

La reprise des opérations de scanning des marchandises au Terminal à conteneurs du Port de Douala-Bonabéri demeure encadrée par de fortes exigences institutionnelles. Dans une correspondance adressée à la direction générale du Port autonome de Douala (PAD), la Société Générale de Surveillance (SGS) a exprimé des réserves sur l'ordre du jour d'une séance de travail programmée pour le 4 février 2026.

Tout en accusant réception de l'invitation du PAD, transmise le 3 février, SGS rappelle que les hautes instructions du Premier ministre, Chef du gouvernement, en date du 29 janvier 2026, prévoyaient une rencontre strictement dédiée aux modalités pratiques de la reprise effective des opérations de scanning par l'entreprise. Ces orientations, reprises par le ministre secrétaire général des services du Premier ministre dans une correspondance officielle datée du 30 janvier, fixaient un cadre précis, avec une reprise attendue dès le 30 janvier 2026.

Cependant, l'agenda proposé par le Port autonome de Douala va, selon SGS, au-delà de ce périmètre. L'entreprise estime que plusieurs points inscrits à l'ordre du jour ne relèvent pas de sa compétence et touchent à des décisions relevant exclusivement de l'État, représenté dans le contrat par le ministre des Finances. Sont notamment évoquées les questions liées à l'autorisation d'exercer au port de Douala-Bonabéri, à l'occupation du domaine public portuaire, à la mise à disposition des informations à des fins de sécurité, ainsi qu'à la prise en compte des coûts logistiques supportés par la Régie du Terminal à Conteneurs (RTC S.A).

SGS se démarque également des discussions portant sur l'impact de ses activités sur les délais de passage portuaire, affirmant que ces considérations doivent être appréciées par les autorités compétentes au regard des objectifs de compétitivité du port. De même, l'hypothèse d'une collaboration entre SGS Cameroun S.A et TransAtlantic.D S.A est jugée hors de son champ de décision dans le cadre de la rencontre annoncée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un souci de conformité juridique et de respect de la hiérarchie administrative, SGS propose que ces questions soient portées au niveau gouvernemental. L'entreprise plaide ainsi pour un recadrage de la séance de travail, dont l'ordre du jour devrait, selon elle, être limité à un seul point : l'organisation pratique de la reprise des opérations de scanning des marchandises au Port de Douala-Bonabéri. Cette position met en lumière les sensibilités entourant le dossier du scanning portuaire, un enjeu stratégique à la croisée des impératifs de sécurité, de fluidité logistique et de compétitivité économique du principal hub maritime du Cameroun.