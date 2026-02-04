Cote d'Ivoire: Transfert - Le jeune espoir ivoirien Modibo Fofana rejoint la Belgique

Modibo Fofana, l'un des plus brillants espoirs du football ivoirien, a officiellement pris son envol vers l'Europe. Le jeune milieu de terrain de 18 ans s'est engagé avec le Royal Antwerp FC, club de première division belge, en provenance de l'académie JACA d'Angré. L'information a été rendue publique le mardi 3 février 2026 par le site ami-sportif.com.

Né en 2007 et formé au sein du vivier ivoirien, Modibo Fofana a rapidement attiré les regards. International U20 des Éléphants, il s'est distingué par une maturité de jeu rare pour son âge, une vision aiguisée et une activité intense au milieu du terrain.

« C'est le fruit d'un long travail de formation. Modibo incarne les valeurs et le potentiel que nous cherchons à développer », a déclaré un responsable de la JACA d'Angré.

La transaction a été conclue sous la forme d'un prêt avec option d'achat, un mécanisme désormais courant pour les jeunes talents. Cet accord, officiellement signé par les deux parties, permettra au joueur de s'acclimater sans pression excessive au football européen, réputé pour son intensité et son rythme. Le Royal Antwerp FC, reconnu pour son excellent travail de développement des jeunes, se réserve ainsi la possibilité d'activer l'option d'achat si les performances du milieu de terrain s'avèrent convaincantes au cours de la saison.

Ce transfert est bien plus qu'un simple changement de club. Il est salué comme une victoire pour le football local. « C'est une immense fierté de voir l'un de nos produits signer dans un championnat européen compétitif. Cela prouve que la qualité de la formation en Côte d'Ivoire est reconnue », a souligné un observateur du football national.

Pour Modibo Fofana, c'est le début d'une nouvelle aventure. Il rejoint un club qui a récemment brillé sur la scène européenne et qui pourra lui offrir une plateforme idéale pour exprimer pleinement son talent.

Le parcours de ce jeune Éléphant sera suivi de près par les supporters ivoiriens, toujours avides de voir éclore la nouvelle génération qui portera peut-être un jour le maillot de la sélection A. Son adaptation en Belgique constituera la première étape d'un chemin que beaucoup espèrent éclatant.