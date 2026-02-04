Afrique: Développement industriel - Johannesburg officialise l'adhésion sud-africaine à Afreximbank

L'entrée de la première puissance industrielle du continent, ce mercredi 4 février 2026, dans le cercle des membres d'Afreximbank fait suite à l'approbation du Parlement sud-africain en 2025. Ce partenariat stratégique intervient dans un contexte mondial marqué par la fragmentation des échanges et la montée des politiques protectionnistes.

Selon Afreximbank, ce programme de financement vise à renforcer le développement industriel, consolider les chaînes d'approvisionnement régionales et stimuler le commerce ainsi que les investissements intra-africains. Il s'inscrit dans les ambitions économiques de l'Afrique du Sud, notamment son Plan national de développement à l'horizon 2030.

L'Afrique du Sud représente déjà un acteur majeur du commerce intra-africain, comptant pour 19,1 % du commerce total du continent en 2024. Son adhésion devrait lui permettre de mieux tirer parti des outils financiers et de l'expertise panafricaine d'Afreximbank afin d'élargir ses débouchés à travers l'Afrique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président d'Afreximbank, Dr George Elombi, a qualifié cette adhésion « d'étape décisive vers l'unification autour des intérêts économiques du continent ». Il a précisé que le portefeuille actuel de projets de la Banque en Afrique du Sud dépasse déjà 6 milliards de dollars, couvrant notamment la santé, l'énergie, les services financiers, l'industrie manufacturière et les mines.

De son côté, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué une avancée majeure vers l'intégration économique africaine. Il a indiqué que le programme pays soutiendra en priorité des projets stratégiques dans le commerce et l'industrie, avec un accent particulier sur le renforcement du Fonds de transformation pour appuyer les entreprises détenues par les populations noires historiquement exclues de l'économie sous l'apartheid.

Les deux partenaires prévoient également de lancer plusieurs initiatives conjointes, dont un programme de promotion du commerce et des investissements entre l'Afrique du Sud et le reste du continent, le financement de parcs industriels et de zones économiques spéciales, ainsi que des mécanismes de garantie et de soutien aux industries créatives et culturelles.

Avec cette adhésion, Afreximbank renforce sa couverture continentale et consolide son rôle dans la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en faveur d'un commerce africain plus intégré et industrialisé.