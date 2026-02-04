Afrique: Orphelinat de filles de Grand-Bassam - L'ambassade de Türkiye au chevet des pensionnaires

En ce début d'année 2026, la solidarité internationale s'est une nouvelle fois exprimée en faveur des jeunes filles vulnérables de Côte d'Ivoire. Le 27 janvier 2026, l'ambassadeur de la République de Türkiye en Côte d'Ivoire, S.E. Mme Deniz Erdoğan Barim, accompagnée d'une délégation de l'ambassade, a effectué une visite à l'Orphelinat national de filles de Grand-Bassam, les bras chargés de dons.

À l'occasion de cette visite, la diplomate turque a offert, au nom de l'ambassade et d'une entreprise turque, des vivres et des non-vivres aux pensionnaires de l'établissement, traduisant ainsi l'attention constante de la Türkiye pour le bien-être et le quotidien des jeunes filles accueillies.

Cette visite a également permis à l'ambassadeur de constater les réalisations effectuées par la Türkiye au sein de l'orphelinat. En effet, le 4 mars 2024, en présence du président de la Grande Assemblée nationale de la Türkiye, le professeur Numan Kurtulmuş, plusieurs infrastructures avaient été équipées, notamment la maternelle, la salle informatique, l'infirmerie et la bibliothèque, grâce à des dons de matériel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Poursuivant cet élan de solidarité, S.E. Mme Deniz Erdoğan Barim a annoncé son engagement à renforcer l'équipement pédagogique de la maternelle, afin d'améliorer davantage les conditions d'apprentissage des plus jeunes pensionnaires.

Pour rappel, l'Orphelinat national de filles de Grand-Bassam a été inauguré en 2016 par les Premières dames Dominique Ouattara et Emine Erdoğan, après sa restauration par l'Agence turque de coopération et de coordination (TİKA). L'établissement, doté d'une capacité d'accueil de 125 lits, a également bénéficié de l'installation d'un groupe électrogène, garantissant son fonctionnement en toute circonstance.

S'adressant aux élèves, l'ambassadeur les a exhortées « à continuer de travailler avec sérieux, à être respectueuses et disciplinées », soulignant que ces valeurs sont essentielles pour qu'elles deviennent « les futures cadres de leur pays ». Le directeur de l'orphelinat, Marcel Légré, a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit de l'ambassade de Türkiye. Il a émis le vœu de voir ces gestes de solidarité se multiplier.

Créé en 1972, l'Orphelinat national de filles de Grand-Bassam accueille aujourd'hui 168 pensionnaires, dont 113 élèves au cycle primaire, et demeure un symbole fort de la coopération humanitaire et éducative entre la Côte d'Ivoire et la Türkiye.