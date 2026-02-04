Gambie: 100 patients bénéficient des opérations chirurgicales gratuites et vitales d'AMISURG et de VDF

Au cours du week-end, l'Hôpital Général de Farafenni est devenu un centre d'espoir et de guérison lorsque la Fondation Chirurgicale Caritative Internationale (AMISURG), avec le soutien total de la Fondation Vision Development (VDF), a entrepris une série d'opérations chirurgicales gratuites à grande échelle ciblant 100 patients dans le besoin de la Région de North Bank et au-delà.

Cette intervention humanitaire médicale, menée sous la direction émérite du directeur général de VDF, Mr Modou Turo Darboe, marquait la 11e édition du camp chirurgical gratuit d'AMISURG à Farafenni, renforçant ainsi les initiatives nationales visant à combler les écarts en matière d'accès à des soins de santé de qualité pour les plus vulnérables.

Des patients présentant divers besoins chirurgicaux, y compris des cas référés depuis le sud du Sénégal, ont reçu un traitement gratuit, allégeant ainsi le fardeau des familles qui, autrement, n'auraient pu se permettre de telles interventions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Dr Alagie Manneh, président de la Fondation AMISURG, a souligné la mission de l'organisation qui consiste à servir l'humanité par le biais de services médicaux bénévoles. Il a fait remarquer qu'AMISURG est composé de jeunes médecins gambiens engagés à fournir des soins de santé gratuits et de qualité aux communautés défavorisées.

« Nous sommes animés par le sens du service et du sacrifice », a déclaré le Dr Manneh. « Cette intervention humanitaire n'aurait pu être possible sans le soutien indéfectible de Mr Modou Turo Darboe et de la Fondation Vision Development. Leur partenariat a permis de transformer notre vision en réalité.»

Le Dr Manneh a également félicité l'équipe médicale d'AMISURG pour son dévouement et a salué la direction de l'Hôpital Général de Farafenni pour avoir accueilli avec succès le camp chirurgical.

Pour sa part, Mr Saihou Fofana, directeur des opérations de VDF, s'est déclaré profondément satisfait de cette collaboration, qualifiant cette initiative de démonstration concrète de l'engagement de VDF en faveur de l'équité en matière de santé.

« Cette intervention chirurgicale est entièrement financée par VDF », a révélé Mr Fofana. « Tous les services fournis : consultations, interventions chirurgicales majeures, conseils et orientations vers d'autres spécialistes, sont entièrement gratuits pour les patients. C'est une initiative entreprenante et audacieuse visant à garantir que les soins de santé ne soient pas un privilège, mais un droit. »

Il a ajouté que l'affluence massive de patients soulignait l'urgence et l'opportunité de cette intervention, soulignant que bon nombre des bénéficiaires avaient attendu des années pour bénéficier de tels soins médicaux.

Mr Fofana a également salué le leadership d'AMISURG et les médecins bénévoles pour avoir constamment visité les communautés isolées de Gambie afin de leur faire bénéficier de ces soins gratuits, qualifiant leur travail d'« exemple puissant de patriotisme et de service désintéressé ».

Mr Kebba Manneh, directeur général de l'Hôpital Général de Farafenni, a également pris la parole pour souhaiter la bienvenue à l'équipe d'AMISURG et saluer la relation de longue date entre l'hôpital, AMISURG et VDF.

« Cette fondation a parcouru un long chemin », a déclaré Mr Manneh. « J'ai fait partie de ses pionniers, et VDF a été présente dès le début en tant que soutien fondateur. Aujourd'hui, l'impact est visible, car des vies ont ete transformées. »

Il a évoqué une intervention similaire à l'Hôpital Général de Kanifing, qui avait précédemment bénéficié à 100 patients, et le camp de Farafenni perpétue cette tradition qui consiste à sauver des vies.

Mr Manneh a souligné que de nombreux bénéficiaires n'auraient pu se permettre une intervention chirurgicale dans des circonstances normales, d'où l'énorme importance de cette intervention médicale gratuite. Il a exhorté les patients à partager les informations sur cette initiative avec d'autres personnes qui n'ont pu en bénéficier, en leur assurant que d'autres interventions médicales suivraient.

Il a également appelé les donateurs et les partenaires à soutenir l'Hôpital Général de Farafenni en lui fournissant des équipements médicaux modernes, soulignant que les installations existantes sont désuètes et limitent l'efficacité des services fournis.

Le camp chirurgical de Farafenni constitue une nouvelle étape importante dans le parcours humanitaire commun d'AMISURG et de VDF, qui continue à restaurer la dignité, à sauver des vies et à rapprocher des soins de santé de qualité de ceux qui en ont le plus besoin.

Le Coordinateur Résident de l'Organisation des Nations Unies (ONU) célèbre le combat de longue date du quotidien The Point pour la liberté de la presse