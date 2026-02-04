Cote d'Ivoire: Football/Transfert - Christ Inao Oulaï convoité par l'Europe

4 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jacob Kouakou

Le jeune milieu de terrain ivoirien Christ Inao Oulaï (19 ans) fait beaucoup parler de lui en Europe. Joueur de Trabzonspor, en Turquie, il est suivi de près par Chelsea, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain (Psg), qui souhaitent tous le recruter.

Selon des informations proches du dossier, Chelsea aurait proposé environ 26 milliards de Fcfa, tandis que le Bayern Munich serait prêt à monter jusqu'à 52 milliards de Fcfa. De son côté, Trabzonspor aurait fixé un prix minimum de 33 milliards de Fcfa pour laisser partir son joueur.

Mais un détail pourrait tout changer : le joueur préfère le Psg. Dans une interview publiée il y a deux semaines, Christ Inao Oulaï a confié que son rêve est de jouer à Paris, en Ligue 1, et qu'il n'est pas particulièrement attiré par la Premier League.

Grâce à ses bonnes performances en club (2 buts et 4 passes décisives), ainsi qu'à sa participation à la Can 2025 au Maroc, il est devenu l'un des jeunes joueurs ivoiriens les plus convoités.

Pour l'instant, aucun accord n'a encore été signé, mais le transfert pourrait se concrétiser lors du prochain mercato.

