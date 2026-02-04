Cote d'Ivoire: Agriculture durable - L'Inades-Formation Côte d'Ivoire et l'Ong D Per s'unissent pour mieux accompagner les producteurs

L'Inades-Formation Côte d'Ivoire et l'Ong Développement durable et protection de l'environnement (D Per) mutualisent leurs forces pour mieux accompagner les communautés rurales, notamment les producteurs, en développant des pratiques agricoles durables face à la problématique du changement climatique.

Les deux institutions ont procédé, le mardi 3 janvier 2026, à la signature d'un accord-cadre de partenariat. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, à Cocody-Angré (Abidjan).

Dans une déclaration commune lue par le secrétaire exécutif de l'Ong D Per, Dago Fulbert, les deux partenaires ont indiqué que cette signature intervient dans un contexte marqué par de défis majeurs.

Le secrétaire exécutif a cité, entre autres, l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, l'emploi et l'insertion des jeunes, l'autonomisation des femmes, la durabilité des systèmes de production, la protection des ressources naturelles, ainsi que la nécessité du renforcement des capacités des acteurs locaux.

Face à ces enjeux, l'Inades-Formation Côte d'Ivoire et l'Ong D Per entendent mettre en oeuvre des actions conjointes dans plusieurs domaines, notamment : les études diagnostiques et analyses territoriales ; la formation, le renforcement des capacités et le transfert de compétences ; l'appui-conseil aux organisations paysannes, aux collectivités territoriales et aux communautés rurales ; la conception, la mise en oeuvre et le suivi-évaluation de projets et programmes ; la mobilisation de ressources, les réponses conjointes aux appels à projets, ainsi que la capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques.

L'Ong D Per est une organisation non gouvernementale qui se veut un creuset d'expertises expérientielles et pluridisciplinaires. De façon spécifique, elle promeut les pratiques agricoles durables, la résilience climatique, ainsi que la valorisation des résultats de la recherche.

Quant à l'Inades-Formation Côte d'Ivoire, elle est une institution de référence en matière de formation, d'appui au monde rural et de promotion du développement humain intégral.

Selon Dago Fulbert, les deux parties se sont engagées à « faire de ce partenariat un levier opérationnel orienté vers des résultats concrets : la redevabilité, la qualité des interventions et l'amélioration durable des conditions de vie des populations ».

Il convient d'indiquer que l'Inades-Formation Côte d'Ivoire et l'Ong D Per, lors de la signature de l'accord-cadre, ont été représentées par leurs présidents de conseil d'administration respectifs, Tetiali Digbeu et Mamadou Koné. Ces derniers ont convenu de respecter de façon stricte les différents aspects dudit accord.