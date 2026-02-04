Nigeria: Un couvent, un hôpital catholique et deux églises protestantes attaqués dans le centre-nord du pays

Abuja — Plusieurs localités ont été attaquées dans la région administrative locale d'Agwara, dans l'État du Niger, au centre-nord du Nigeria.

Selon un communiqué du diocèse de Kontagora, dimanche 1er février, des bandes armées ont mené des « attaques coordonnées » contre les régions administratives locales d'Agwara et de Mashegu.

« Dans la zone administrative locale d'Agwara, les assaillants ont commencé leur attaque dans la ville principale en incendiant un poste de police, qu'ils ont gravement endommagé », indique le communiqué signé par le père Matthew Stephen Kabirat, directeur de la communication du diocèse de Kontagora.

Les bandits ont ensuite attaqué la maison d'un habitant du village, Ahmed Burade, enlevant sa femme, sa belle-soeur et trois de ses enfants. « Des témoins oculaires ont rapporté que M. Burade a échappé de justesse à l'enlèvement lorsque les agents de police ont tenté de repousser les assaillants », indique le document reçu par l'Agence Fides.

Les assaillants ont ensuite pris pour cible l'église UMCA (United Missionary Church of Africa) d'Agwara, qu'ils ont incendiée. « En raison de ces attaques, plusieurs habitants ont fui leurs maisons et ont cherché refuge dans la brousse et les zones environnantes, craignant de nouvelles violences », rapporte le diocèse de Kontagora.

« De même, poursuit le communiqué, ce qui était autrefois une communauté pacifique à Tugan Gero, dans la région administrative locale de Mashegu, s'est transformé en scène de terreur vers 2 heures du matin le même jour, lorsque des criminels armés ont lancé une attaque coordonnée, visant principalement le couvent attenant à la clinique Tugan Gero, tous deux appartenant au diocèse de Kontagora ».

Les religieuses ont réussi à s'enfuir à temps, mais les bandits ont pillé et vandalisé la clinique, emportant et endommageant gravement le matériel médical et les installations.

Les bandits ont ensuite attaqué plusieurs voitures de passage, tuant un passager et kidnappant un nombre indéterminé de personnes. Ils se sont ensuite dirigés vers l'église de l'UMCA à Tugan Gero, où d'autres personnes ont été kidnappées. « Des témoins oculaires ont rapporté que les bandits ont agi librement pendant plusieurs heures avant de se retirer, laissant derrière eux des habitants effrayés, la destruction et une profonde douleur », déclare le père Kabirat, qui conclut : « Ces attaques ont suscité de nouvelles inquiétudes quant à la sécurité des communautés religieuses, des structures sanitaires et des établissements ruraux ».

La direction de la police de l'État du Niger a confirmé l'attaque du poste de police d'Agwara, qui a eu lieu vers 3 h 40 du matin le dimanche 1er février.

Selon la police, les équipes tactiques ont riposté aux assaillants, mais ces derniers ont ensuite maîtrisé les agents et utilisé de la dynamite pour faire sauter la gare. Les autorités ont confirmé l'enlèvement d'au moins cinq personnes à Agwara.

Afin d'aider les autorités d'Abuja à lutter contre les groupes armés, en particulier les groupes djihadistes, un petit contingent militaire américain est arrivé au Nigeria. Les soldats américains auront pour mission de fournir un soutien en matière de renseignement à leurs homologues nigérians.