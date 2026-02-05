Afrique: Quelque 23 millions de filles menacées de MGF dans le monde (Antonio Guterres)

4 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les mutilations génitales féminines (MGF) causent des dommages durables à plus de 230 millions de femmes et de filles dans le monde, en plus d'être une menace pour 23 millions de filles, a indiqué le secrétaire général des Nations unies appelant à un sursaut collectif afin de "mettre fin à cette injustice une fois pour toutes".

"Les gouvernements, la société civile, les professionnels de la santé et les chefs traditionnels et religieux ont tous un rôle à jouer", a notamment dit Antoine Guterres dans un message parvenu mercredi à l'APS en prélude de la Journée internationale de la Tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, qui sera commémorée vendredi.

Pour sa part, l'Organisation des Nations unies (ONU) oeuvre en faveur de la prévention et de la sensibilisation, en veillant à ce que les rescapées aient accès aux soins et en donnant aux femmes et aux filles les moyens d'agir grâce à l'éducation, à l'emploi et aux possibilités d'exercer des responsabilités, selon lui.

Rappelant que les mutilations génitales féminines sont contraires aux droits humains universels que sont les droits à la vie, à la santé et à l'intégrité corporelle, le chef de l'ONU a relevé qu'elles prennent racine dans les préjugés liés au genre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par conséquent, elles entravent l'accès des filles à l'éducation, réduisent les possibilités d'emploi des femmes et limitent leur participation à la vie publiques, a-t-il déclaré.

Antonio Guterres a en outre invité les parties prenantes au respect de leur engagement à mettre fin à ces pratiques d'ici à 2030.

"En cette Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, renouvelons notre promesse de protéger les droits des femmes et des filles partout dans le monde et de veiller à ce qu'elles puissent vivre à l'abri de la violence et de la peur", a notamment plaidé.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.