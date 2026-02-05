Burkina Faso: Lutte contre la criminalité urbaine - Un réseau de malfrats démantelé à Ouagadougou

4 Février 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Commissariat de Police de l'Arrondissement (CPA) n°04 a mis fin aux activités d'un réseau criminel spécialisé dans les agressions, vols à main armée, cambriolages et recel d'engins à deux roues. Ces malfaiteurs opéraient à Ouagadougou, notamment dans la zone industrielle de Kossodo, les quartiers Tanghin, Polesgo, Somgandé, Sakoula, Roumtenga, Nioko II et leurs environs, ainsi qu'à Ziniaré.

Leur mode opératoire reposait sur une organisation bien structurée. Certains membres effectuaient le repérage des commerces, domiciles et magasins, tandis que d'autres faisaient le guet pour déterminer les moments les moins fréquentés. L'équipe opérationnelle intervenait ensuite, tenant les victimes en respect à l'aide d'armes à feu, parfois après avoir ligoté des vigiles dont les armes étaient récupérées.

Pour les vols de motos, les malfrats agissaient de nuit, en binômes motorisés, ciblant des personnes vulnérables avant de les dépouiller de leurs biens. Grâce à la collaboration des populations, huit (08) membres actifs ont été interpellés. Les saisies comprennent deux fusils de chasse calibre 12, sept motos volées, 46 téléphones portables, 14 ordinateurs portables et une somme d'argent.

