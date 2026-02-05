Afrique: GoCab lève 45 millions de dollars pour développer la mobilité et la plateforme de crédit dans le continent

GoCab, plateforme de services financiers et de mobilité basée à Londres, a levé 45 millions de dollars de nouveaux fonds, répartis entre 15 millions de dollars de capitaux propres et 30 millions de dollars de dettes, afin d'accélérer son expansion en Afrique.

Le tour de table a été mené par E3 Capital et JANNGO Capital, avec la participation de KawiSafi Ventures et Cur8 Capital. La partie dette a été fournie par Cur8 Capital et d'autres prêteurs. Dans le cadre de la transaction, Vladimir Dugin d'E3 Capital et Fatoumata Bâ de Janngo Capital rejoindront le conseil d'administration de GoCab.

GoCab propose une plateforme de mobilité axée sur la fintech qui permet aux chauffeurs de taxi et aux livreurs d'acquérir des véhicules par le biais d'un financement conforme à la charia. Les chauffeurs effectuent des paiements quotidiens et peuvent devenir propriétaires de leur véhicule en trois ans environ. La plateforme permet également aux chauffeurs de suivre l'évolution de la propriété et de gérer les paiements numériquement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'entreprise est présente dans cinq pays, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, le Chili et le Nigéria, et emploie environ 120 personnes. GoCab affirme générer plus de 17 millions de dollars de revenus annuels récurrents et avoir financé plus de 1 000 véhicules depuis son lancement.

Les nouveaux fonds seront utilisés pour s'étendre dans de nouvelles villes africaines, augmenter la part des véhicules électriques dans sa flotte et développer des outils de notation de crédit et de gestion des risques basés sur l'IA.

Points clés à retenir

Le financement de GoCab témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs pour les modèles de fintech adossés à des actifs et liés à l'emploi. Contrairement aux startups spécialisées dans le prêt pur, la société combine le financement de véhicules, l'entretien et les plateformes de mobilité, réduisant ainsi le risque de crédit en liant les remboursements directement aux revenus du conducteur.

Le modèle "drive-to-own" a déjà fait ses preuves en Afrique, mais l'accent mis par GoCab sur la transparence, l'entretien en interne et l'approvisionnement direct auprès des fabricants vise à protéger les marges et à limiter les abus qui ont nui à des projets similaires dans le passé.

Sa décision de viser la rentabilité dès le début la distingue également dans un secteur souvent tributaire des subventions. L'expansion prévue des outils de crédit pilotés par l'IA et des services "buy-now, pay-later" (acheter maintenant, payer plus tard) montre une évolution vers une plateforme financière plus large pour les travailleurs indépendants.

Si elle est bien exécutée, cette évolution pourrait approfondir les relations avec les clients et débloquer de nouvelles sources de revenus. Le défi sera la réglementation et l'échelle. GoCab s'appuie encore sur des partenaires licenciés et doit obtenir ses propres autorisations réglementaires pour étendre pleinement son offre de crédit.

Un succès lui permettrait de se positionner comme un acteur clé à l'intersection de la mobilité, de la fintech et de la création d'emplois dans les villes africaines.