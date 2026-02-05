Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 05 février 2026

revue de presse

Sénégal : Starlink face au défi de la fracture numérique

Le fournisseur d'accès internet par satellite Starlink a officiellement lancé ses services mardi, comme l'a confirmé le PDG de SpaceX, Elon Musk, sur la plateforme X. « Starlink maintenant disponible au Sénégal », a-t-il déclaré, ouvrant la voie à une possible réduction des inégalités d'accès à internet dans le pays.

Le Sénégal rejoint ainsi la liste des pays africains couverts par le service d'internet à haut débit et faible latence développé par SpaceX, permettant aux particuliers et aux entreprises d'accéder à une connexion internet rapide et stable, selon l'Agence Ecofin. (Source Apanews)

Ghana : L'inflation atteint son plus bas niveau depuis 5 ans

Au Ghana, l'inflation des prix à la consommation atteint son plus bas niveau depuis cinq ans.

En janvier, elle s'établissait à 3,8 %, prolongeant ainsi une période de désinflation de 13 mois et atteignant son plus bas niveau depuis la révision de l'indice des prix à la consommation en 2021.

La baisse régulière de l'inflation a été soutenue par un cedi plus fort, une baisse des coûts d'importation et une amélioration de l'approvisionnement alimentaire. En parallèle, la politique monétaire a été plus restrictive au cours de l'année écoulée et des réformes fiscales liées au programme du Fonds monétaire international pour le Ghana ont été adoptées. (Source Africanews)

Afrique du Sud : John Steenhuisen annonce son départ de la tête de l'Alliance démocratique

À la tête de l'Alliance démocratique depuis 2019, John Steenhuisen a annoncé qu'il ne se représenterait pas lors du congrès fédéral prévu en avril. Le leader du deuxième parti politique d'Afrique du Sud met ainsi un terme à six années de direction, marquées par l'entrée historique de la DA au sein du gouvernement d'union nationale.

Désormais ministre de l'Agriculture, il affirme vouloir concentrer son action sur la lutte contre l'épidémie de fièvre aphteuse. (Source Afrik.com)

Commerce États-Unis–Afrique : L'extension limitée de l'AGOA inquiète les investisseurs

Actus. La décision des États-Unis de prolonger d'un an l'African Growth and Opportunity Act (AGOA), qui permet à de nombreux produits africains d'entrer sur le marché américain sans droits de douane, suscite de vives inquiétudes parmi les industriels du continent.

S'ils saluent un répit à court terme, nombre d'acteurs économiques estiment que cette extension limitée, assortie de nouvelles exigences, ne garantit pas la visibilité nécessaire aux investissements et aux commandes de long terme. (Source Africa Radio)

Guinée : La nomination du nouveau ministre de la Justice, Ibrahima Sory II Tounkara, interroge

En Guinée, la constitution du nouveau gouvernement opère de manière progressive sous la direction du président Mamadi Doumbouya. Les annonces de postes se succèdent par petites vagues, sans que l'exécutif ne dévoile l'ensemble de sa formation d'un seul tenant.

Ce gouvernement représente la première équipe ministérielle mise en place depuis l'élection de Mamadi Doumbouya à la présidence. Plusieurs personnalités qui l'ont soutenu lors de la campagne électorale conservent des portefeuilles, à l'image du chef du gouvernement, Bah Oury, qui demeure en poste. (Source beninwebtv)

Quelque 23 millions de filles menacées de MGF dans le monde (Antonio Guterres)

Les mutilations génitales féminines (MGF) causent des dommages durables à plus de 230 million de femmes et de filles dans le monde, en plus d'être une menace pour 23 million de filles, a indiqué le secrétaire général des Nations unies appelant à un sursaut collectif afin de "mettre fin à cette injustice une fois pour toutes".

"Les gouvernements, la société civile, les professionnels de la santé et les chefs traditionnels et religieux ont tous un rôle à jouer", a notamment dit Antoine Guterres dans un message parvenu mercredi à l'APS en prélude de la Journée internationale de la Tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, qui sera commémorée vendredi. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Burkina Faso : Le FMI note des avancées remarquables dans le secteur de l'économie

Le Président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience, ce mercredi 4 février 2026, à une délégation du Fonds monétaire international (FMI) conduite par son directeur général adjoint, Kenji Okamura. Au coeur de cette rencontre, des échanges sur l'économie nationale et les perspectives de coopération.

Le représentant du Fonds monétaire international (FMI) s'est réjoui d'avoir échangé avec le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré qui a partagé avec lui une vision claire des politiques économiques actuelles. Visiblement impressionné, Kenji Okamura a salué les progrès fulgurants enregistrés par le Burkina Faso. (Source Sidwaya)

Togo: Des opposants critiques suite à l'extradition de l'ex-chef de la junte burkinabè Damiba

Plus de 15 jours après l'extradition précipitée du lieutenant-colonel Damiba du Togo vers le Burkina Faso, aucune nouvelle de l'ex-dirigeant burkinabè n'a été donnée. Les voix de protestations sont nombreuses à critiquer les conditions de ce renvoi vers son pays d'origine.

L'ANC, principal parti d'opposition togolais, a dénoncé le 2 février une extradition qui bafoue les « principes juridiques et moraux les plus élémentaires ». D'autres juristes émettent des doutes sur cette procédure d'extradition vers Ouagadougou. (Source RFI)

RDC : Des doutes sur l'effectivité du cessez-le-feu

Le gouvernement de RDC et la rébellion de l'AFC-M23, ont signé à Doha, au Qatar, un mécanisme conjoint de supervision et de vérification du cessez-le-feu.

L'équipe du mécanisme conjoint de supervision et de vérification du cessez-le-feu, dans l'est de la RDC, se réunira mensuellement de manière virtuelle. Elle prendra ses décisions par consensus entre les deux parties, à savoir le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC-M23.

La signature de ce nouvel accord intervient, alors que les deux parties continuent de s'affronter au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, les deux provinces de l'est du pays, dont plusieurs zones restent sous contrôle rebelle depuis plus d'une année. (Source Deutsche Welle)

Le Niger intente une action en justice contre le géant français de l'uranium Orano pour destruction écologique

Les autorités nigériennes envisagent d'engager des poursuites judiciaires contre le géant français de l'uranium Orano (ex-Areva), l'accusant d'avoir causé de graves dommages environnementaux et sanitaires au cours de décennies d'exploitation minière dans le pays.

Un comité d'experts chargé de préparer des plaintes contre l'opérateur nucléaire français Orano a été mis en place, mercredi, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la justice Alio Daouda.

Le ministre a indiqué que la décision des autorités nigériennes de nationaliser l'exploitation des ressources minières a suscité plusieurs procédures du groupe Orano contre le Niger devant le Centre International de Règlement des Différents (CIRDI) « pour revendiquer une soi-disant propriété minière sur les terres nigériennes ». (Source Frenchpresstv)

