Congo-Kinshasa: À Kolwezi, des habitants dénoncent la pollution de l'air autour de la mine de Musonoï

À Kolwezi, ville minière du sud de la République démocratique du Congo (RDC), les habitants du quartier Dilungu, voisins de la société Ruashi Mining, se plaignent de la pollution de l'air. Depuis trois mois, l'entreprise teste une nouvelle usine liée à l'exploitation souterraine de la mine de Musonoï, tandis que des bassins de rétention de rejets sont en cours de construction.

En RDC, au quartier Dilungu à Kolwezi, la plupart des habitants passent les journées enfermés dans les maisons. Ici, l'air est suffocant. L'usine de traitement du cuivre et du cobalt de Ruashi Mining, se trouve à moins de mille mètres des habitations.

Kasongo Kalua est l'un des voisins directs de la société. « Ses bassins sont à 100 mètres de nos maisons, voilà pourquoi nous nous plaignons. Vous avez entendu comment l'enfant tousse. Nous sommes étouffés avec l'acide », dénonce-t-il.

Dans le quartier, même les plantes du jardin meurent. « Vous voyez mes plantes ici, ça n'évolue plus », se plaint Irène, habitante de Dilungu.« Derrière la maison, à cette saison, je cultive habituellement du céleri, des carottes, des concombres... Mais rien ne tient ».

L'entreprise promet des analyses

De son côté, Ruashi Mining assure prendre au sérieux les plaintes de la population. Freddy Mande, chargé de communication de l'entreprise, affirme qu'une enquête est en cours.

« Une commission mixte a été dépêchée sur le terrain afin de s'enquérir de la situation et de procéder aux prélèvements des échantillons. Ce sont les conclusions et les recommandations issues de ce processus qui permettront d'affirmer ou d'infirmer les accusations portées par la communauté de Dilungu », explique-t-il.

Pour l'ONG de défense des droits humains IBDGH basée à Kolwezi, il est temps d'arrêter cette usine afin de protéger les vies humaines.