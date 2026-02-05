Afrique du Nord: L'écrivain tunisien Nizar Chakroun remporte au Caire le premier Prix Naguib Mahfouz du roman arabe

TUNIS — L'écrivain et universitaire tunisien Nizar Chakroun a remporté le Prix Naguib Mahfouz du roman arabe, décerné pour la première fois lors de la 57e Foire internationale du livre du Caire, pour son roman « Days of the Murdered Fatimid » (Les Jours du Fatimide mis à mort), ont annoncé les organisateurs mardi à la clôture de la manifestation tenue du 21 janvier au 3 février.

Créée cette année pour valoriser la production romanesque arabe contemporaine, la distinction porte le nom du romancier égyptien Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature et figure majeure du récit arabe moderne, choisi comme personnalité de cette édition en hommage à son héritage littéraire durable.

Naguib Mahfouz (1911-2006) est le premier écrivain de langue arabe à avoir reçu le prix Nobel de littérature en 1988, récompensé pour son oeuvre réaliste dépeignant la société égyptienne.

Selon le jury, l'oeuvre primée s'illustre par « une aventure esthétique audacieuse » explorant les fractures de l'identité et la densité de la mémoire historique à travers une narration stratifiée croisant passé, présent et projections futures dans l'espace arabe contemporain.

Publié en 2025 par Dar Safsafa pour l'édition en partenariat avec Dar Miskiliani, le roman propose une écriture à la croisée de l'histoire et de la fiction. L'intrigue revisite un épisode lié à l'époque fatimide à travers une construction narrative interrogeant justice, pouvoir et légitimité du jugement, mêlant enquête historique et questionnements contemporains sur la violence et l'autorité.

L'ouvrage a également figuré sur la liste longue du Prix international de la fiction arabe (IPAF) 2026, sélection établie par un jury international présidé par le critique tunisien Mohamed Elkadhi. Dévoilée mi-décembre 2025, la liste longue comprenait seize romans sélectionnés parmi 137 titres issus de dix pays arabes, explorant des thématiques allant de l'histoire ancienne aux projections dystopiques, autour de l'identité, de la mémoire et des mutations sociales.

Né en 1970, Nizar Chakroun est auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages mêlant poésie, roman, critique artistique et traduction. Lauréat du Prix national de la poésie (Tunisie) et du Prix arabe de la critique plastique du gouvernement de Sharjah (Emirats arabes Unis), il s'est notamment distingué avec « Bent Sidi Raïs » (2011), « La cloche et le minaret » (2018), « Le sang du taureau » (2019) et « Zoul Allah » (2022), couronné en 2023 du Prix Béchir Khraïef du meilleur roman tunisien lors de la 37e Foire internationale du livre de Tunis (28 avril-7 mai 2023).