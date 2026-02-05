Sénégal: Coopération Sénégal/Congo - Vers un partenariat plus dense et plus structuré

Au dernier jour de sa visite officielle en République du Congo, le Président Bassirou Diomaye Faye et son homologue Denis Sassou-N'Guesso ont plaidé pour un partenariat plus dense, plus structuré et résolument tourné vers l'avenir

Diomaye Faye a bouclé, hier, 3 février 2026, deux jours de visite officielle en République du Congo. Une occasion pour rappeler les relations historiques de coopération et d'amitié entre Dakar et Brazzaville. Il a eu un dernier entretien en tête-à-tête au Palais du Peuple avec son homologue Denis Sassou-N'Guesso.

Ce séjour apparaît comme une étape importante dans le renforcement de l'axe Dakar-Brazzaville. Selon la présidence de la République, « les échanges de haut niveau entre les deux chefs d'État ont permis de réaffirmer la solidité des liens historiques entre le Sénégal et la République du Congo, tout en ouvrant des perspectives nouvelles pour un partenariat plus dense, plus structuré et résolument tourné vers l'avenir, tant sur le plan bilatéral que sur les grands enjeux africains et internationaux ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au deuxième jour de son séjour, le président Faye a visité le Mémorial Savorgnan de Brazza. Il a ainsi posé un « acte de mémoire et de reconnaissance, dans un haut lieu où s'inscrit, en premier plan, l'histoire du sergent sénégalais Malamine Camara », souligne le document de la présidence de la République. Selon la même source, « à travers cette visite, le chef de l'État a rendu hommage à cette figure emblématique dont le courage, la loyauté et le sens du devoir ont contribué à préserver Brazzaville et à sceller durablement des liens d'amitié entre le Sénégal et la République du Congo, aujourd'hui fondés sur le respect mutuel, la solidarité et une histoire africaine partagée ».

Cette visite était aussi l'occasion pour le chef de l'État de rencontrer la communauté sénégalaise vivant en République du Congo. Selon la présidence de la République, « ce premier temps d'échange, empreint de proximité, d'écoute et de convivialité, a été suivi d'une rencontre avec les hauts cadres sénégalais établis au Congo, qui, par leur engagement et leur expertise, portent l'excellence sénégalaise et contribuent au rayonnement du Sénégal au-delà de ses frontières ».