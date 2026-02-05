Sénégal: Magal de Daroul Mouhty - Mame Thierno Birahim Mbacké, un modèle pour la nouvelle génération

Ce mercredi 04 février 2025, la communauté mouride se rappelle de Mame Thierno Birahim Mbacké en commémorant sa rencontre avec Cheikh Ahmadou Bamba de retour en son exil en 1902. Au mausolée de Mame Thierno à Daroul Mouhty, les fidèles rendent hommage à un homme considéré comme un exemple pour la nouvelle génération.

Jour de Magal à Daroul Mouhty, la deuxième capitale du mouridisme est prise d'assaut. À Baïty, près de la grande mosquée, où repose Mame Thierno Ibrahima Faty, l'affluence est indescriptible. L'ambiance est électrique devant ce lieu de retraite spirituel de Mame Thierno Birahim Mbacké en son vivant.

Les vendeurs de photos étalent leurs marchandises devant la grande porte, c'est le marchandage avec les fidèles qui s'arrêtent pour acheter des images de Mame Thierno Birahim Mbacké et de Cheikh Ahmadou Bamba. Devant le mausolée de Mame Thierno, un long fil de fidèles se dirige vers l'intérieur pour un moment de recueillement et de prière. Les fidèles y voient un exemple à suivre pour la nouvelle génération.

Serigne Mouhamadane, originaire de Darou Marnane, un village de Mame Cheikh Awa Balla Mbacké, fils de Mame Thierno, souligne que Daroul Mouhty témoigne de la bravoure de Mame Thierno. Pour lui, c'est un homme qui a marqué son empreinte aux côtés de Serigne Touba par sa foi et son éthique de travail.

Pour Serigne Mouhamadane, Mame Thierno est un modèle pour la jeune génération, notamment par sa foi, son éthique de travail et son attitude envers son frère Cheikh Ahmadou Bamba. Il formule des prières pour que la paix et la stabilité règnent durablement au Sénégal.

Abdou Ndiaye, originaire de Touba, a passé sa jeunesse à Daroul Mouhty où il a étudié le Coran. Pour lui, Mame Thierno Birahim était le fidèle et confident de Serigne Touba, et demeure un exemple pour les jeunes mourides.

Mass Diop, habitant de Kaolack, est venu célébrer le Magal à Daroul Mouhty, un événement qu'il ne manque pas depuis 2003. Il remercie Dieu et rend grâce à Borome Darou pour cette opportunité, priant pour la paix partout dans le monde.

Le Magal de Daroul Mouhty est aussi un moment de partage pour les fidèles. À l'entrée de Baïty, Sokhna Maty Seck et son équipe distribuent de l'eau et du café, une tradition que la Fondation Sokhna Fatou Ndiaye Baye Fallou Mame Diarra perpétue depuis plus de 20 ans. Ils offrent de la nourriture aux pèlerins venus rendre hommage à Mame Thierno Birahim.

Sokhna Fatou Seck ajoute que le 15e jour du mois lunaire de Sahbane, jour de la rencontre entre Cheikh Ahmadou Bamba et Mame Thierno, est souvent un jour de jeûne pour les mourides. Son équipe et elle préparent donc des repas pour la rupture du jeûne.