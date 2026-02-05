Sénégal: Saint-Louis - Des produits impropres à la consommation incinérés à Gandon

Les autorités administratives et les services techniques ont procédé, mercredi, à l'incinération de produits impropres à la consommation à la décharge de Gandon, dans le département de Saint-Louis. L'opération vise à protéger la santé des populations et à lutter contre la mise sur le marché de produits dangereux.

Une opération d'incinération de produits impropres à la consommation s'est déroulée à la décharge de Gandon, sous la supervision de l'autorité administrative et avec l'appui des services d'hygiène, du service régional du commerce et des forces de défense et de sécurité. L'adjoint au préfet du département de Saint-Louis, Abdou Khadir Dieylani Ba, a souligné l'importance de cette action. « La nature et l'état de conservation de ces produits représentaient un réel danger pour la population. Cette opération s'inscrit dans la politique de l'État de lutte contre les produits impropres à la consommation », a-t-il déclaré. Le directeur régional du commerce de Saint-Louis, Dr Ousmane Diallo, a indiqué que la valeur des produits détruits est estimée à 107 383 260 francs CFA.

« Il s'agit de produits alimentaires et non alimentaires, notamment des produits pharmaceutiques, vétérinaires, cosmétiques, des détergents ainsi que 5 607 bouteilles d'eau impropres à la consommation », a-t-il précisé. Pour sa part, le chef de la brigade régionale de l'hygiène, le capitaineAlassane Salam Keita, a indiqué que les produits saisis représentent un volume d'environ cinq tonnes. « Ces produits ont été retirés des commerces parce qu'ils ne respectaient pas les normes sanitaires en vigueur », a-t-il expliqué. Les autorités ont appelé les populations et les opérateurs économiques à plus de vigilance et à collaborer avec les services compétents afin d'éviter la réapparition de tels produits sur le marché, notamment à l'approche du Ramadan