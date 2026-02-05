Sénégal: Lutte - Suspension provisoire des face-à-faces et open presse

Les face-à-faces et open presse sont suspendus provisoirement par la Fédération sénégalaise de Lutte (FSL). L'annonce a été faite mercredi, à travers une circulaire rendue publique signée par le président de la Fédération Ibrahima Sène.

La Fédération sénégalaise de Lutte (FSL) informe l'opinion publique nationale qu'elle suit l'évolution du climat au cours des derniers galas et manifestations sportives. Des incidents regrettables ont été observés dans le milieu de la lutte, l'arène, entrainant des troubles à l'ordre public et mettant en péril la sécurité des lutteurs, des encadreurs et du public.

« Ces événements, qui portent atteinte à l'image de la lutte sénégalaise, appellent des mesures fortes et responsables afin d'éviter toute escalade et de préserver la sérénité indispensable au bon déroulement des activités sportives », lit-on dans le document.

Toutefois, la Fédération salue le professionnalisme et les efforts remarquables des Forces de Défense et de Sécurité qui oeuvrent quotidiennement pour encadrer et sécuriser les manifestations de lutte sur l'ensemble du territoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Dans le souci de mieux organiser les prochains événements, et afin de prendre toutes les dispositions nécessaires en parfaite coordination avec les autorités compétentes, la Fédération sénégalaise de Lutte décide, à titre conservatoire, de l'interdiction de tous les faces-a-faces et open presse jusqu'à nouvel ordre », informe-t-elle.

Apaiser le climat au sein de l'arène et prévenir tout risque de violence

Cette mesure, précise la Fédération, vise à apaiser le climat au sein de l'arène ; à prévenir tout risque de violence ou de débordement ; à permettre une meilleure préparation sécuritaire des manifestations ; à garantir la protection des acteurs et du public et à préserver l'image et la crédibilité de la lutte sénégalaise.

Ainsi, la Fédération appelle l'ensemble des parties prenantes de la lutte à faire preuve de responsabilité, de retenue et de respect strict de cette décision. « Toute violation de la présente mesure exposera ses auteurs à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites prévues par les lois et règlements en vigueur », prévient le président de la fédération, Ibrahima Sène, qui a signé la circulaire.

Sur ce, la FSL réaffirme sa détermination à travailler, en étroite collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité. Ceci, pour garantir des face-à-faces et des manifestations de lutte organisés dans un cadre sécurisé, « serein et respectueux » des valeurs de ce sport national.