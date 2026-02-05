Congo-Kinshasa: Pourquoi et comment restaurer la discipline et la rigueur dans nos universités ?

4 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'indiscipline et le manque de rigueur minent la qualité de la formation dans certaines universités congolaises. Ces établissements, qu'ils soient publics ou privés sacrifient la qualité sur l'autel de la quantité. Les vices antisociaux, la légèreté, la corruption endémique, la médiocrité, le vol, la précarité, l'insalubrité, la violence et tant d'autres antivaleurs sont désormais à l'ordre du jour.

Par ailleurs, les cours sont dispensés à la sauvette, les évaluations ne sont pas toujours fondées sur les critères de la méritocratie, etc. Les conséquences se font sentir sur le faible niveau de certains étudiants qui obtiennent des grades académiques sans pour autant être capables de lire, écrire et réfléchir correctement.

Comment rétablir la discipline et la rigueur au sein de nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire ?

Jody Nkashama reçoit Monsieur l'Abbé Apolinnaire Cibaka, Recteur de l'Université officielle de Mbuji- Mayi UOM pour en parler dans le magazine Okapi Service de ce mercredi 4 février 2026. Suivez l'émission en cliquant sur le lien ci-dessous :

