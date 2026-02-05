Congo-Kinshasa: RDC - Les enseignants réclament le paiement de leurs arriérés de salaire

4 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La paie des enseignants en République démocratique du Congo reste un défi majeur. Dans la province du Haut-Lomami, les enseignants du territoire de Malemba Nkulu revendiquent le paiement de trois mois d'arriérés de salaire, comme ils l'ont exprimé mardi 3 février dans une correspondance adressée à la ministre de l'Éducation nationale.

La situation n'est guère différente au Kasaï-Central, où certains enseignants n'ont toujours pas reçu leurs salaires de novembre et décembre 2025.

Ces irrégularités touchent l'ensemble des cinq territoires de la province. Les paiements, assurés par la Caritas Luebo, la Caritas Kananga et la Caritas Luiza, accusent régulièrement des retards de deux à trois mois, selon le préfet des études de l'Institut Mudijike Kambulu wa Bena Nganza.

Une réunion sur la situation salariale des enseignants s'est tenue le 3 janvier 2026 à Kinshasa, sous la direction du vice-Premier ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau.

À l'issue des discussions, les acteurs étatiques et non étatiques ont convenu que les opérateurs de paie doivent apurer les arriérés et verser les primes dues. La question des frais de convoyage et bancaires devrait, quant à elle, être réglée entre le gouvernement et les opérateurs de paie.

-Quelle analyse faire des difficultés que rencontrent les enseignants de la RDC pour toucher leurs salaires ?

Invités :

-Cécile Tshiyombo, secrétaire générale du Syndicat des enseignants du Congo (SYECO).

-Guy Marin Kamanji, chargé de communication de la CARITAS Congo Asbl.

-Professeur Jean-Paul Yawidi, doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université Pédagogique Nationale (UPN).

