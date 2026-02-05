Ile Maurice: Atisha Dajee - Elle a mijoté le succès de Manzè Lacaz à feu doux

Atisha Dajee, 25 ans, habite à Sébastopol. Jeune entrepreneure, elle gère deux entreprises : une spécialisée dans les frames et une autre dans la vente de masala. Elle fait également du travail administratif et crée du contenu pour des marques sous contrat. Mais sa plus grande passion reste la cuisine.

Tout commence à l'âge de 13 ans. Sa mère travaillait loin et rentrait tard à la maison, tandis que sa grand-mère venait parfois cuisiner. Un jour, Atisha décide de préparer elle-même le repas familial : riz, lentilles noires, brèdes à l'étouffée et petites pommes de terre frites - un plat qu'elle adore encore aujourd'hui. Avec le temps, elle apprend à mieux cuisiner, à doser les ingrédients et à organiser les repas. Après l'école, préparer à manger devient une habitude et surtout un plaisir.

Pendant le Covid-19, elle profite pour apprendre à faire des gâteaux et des desserts. Ensuite, avec un travail aux horaires chargés, elle met la cuisine en pause pendant quelque temps. En 2022, elle commence à poster des vidéos sur TikTok. Au début, ce sont des vidéos simples, puis elle se lance dans les food reviews avant de partager un concept plus personnel : Manzè Lacaz, où elle montre la préparation de plats typiquement mauriciens. Aujourd'hui, son compte TikTok compte plus de 107 000 abonnés.

La majorité de ses vidéos mettent en avant des plats traditionnels mauriciens qu'elle prépare avec passion. Son contenu séduit un large public et lui a permis de se faire connaître. Ce succès lui ouvre plusieurs portes : collaborations avec des marques, live cooking shows et une belle visibilité pour son business de masala, qui marche très bien. Son activité de frames reçoit aussi de nombreuses commandes. En dehors de la cuisine, Atisha aime partager des vidéos en sari, car elle apprécie la mode et souhaite attirer l'attention sur différents styles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Aujourd'hui, elle se sent épanouie. Manzè Lacaz est devenu bien plus qu'un concept, mais un univers où elle peut cuisiner, raconter son histoire et exprimer sa créativité. Partout où elle va, beaucoup de personnes la reconnaissent grâce à ce nom. Créer du contenu l'a aussi aidée à découvrir une nouvelle version d'elle-même. Autrefois timide et réservée, elle avait peur des critiques. Mais cette expérience lui a appris à rester forte et à croire en elle-même.

Son message aux jeunes, garçons comme filles : apprendre à cuisiner n'est pas une honte. Essayez, pratiquez et perfectionnez vos recettes, car ces compétences pourront vous servir toute votre vie. Pour Atisha, le secret d'un bon plat est simple : «Il faut de l'amour et de la patience pour que la nourriture soit bonne». Grâce à Manzè Lacaz, elle continue de partager sa passion et de mettre en valeur la cuisine mauricienne.