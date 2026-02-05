Ile Maurice: Lottotech conforte sa place au sein de l'élite mondiale du jeu responsable

L'opérateur de la Loterie nationale de Maurice a été certifié pour la troisième fois du Niveau 4 du cadre de Jeu Responsable de la World Lottery Association (WLA), le plus haut niveau de reconnaissance internationale dans ce domaine. Avec cette nouvelle distinction, Lottotech intègre un cercle restreint de seulement 20 loteries sur les 165 membres de la WLA à travers le monde à atteindre ce niveau d'exigence.

Et devient ainsi la première loterie africaine à compléter, à trois reprises, l'ensemble du processus de certification WLA Niveau 4, confirmant ainsi la solidité et la constance de son engagement.

La certification WLA Niveau 4 couvre un large éventail de critères, allant de la protection des joueurs vulnérables à la formation continue du personnel, en passant par l'accompagnement des détaillants, la communication responsable et les mécanismes d'amélioration continue. Il ne s'agit donc pas d'un label symbolique, mais d'un audit approfondi des pratiques opérationnelles et éthiques de l'entreprise.

«Lottotech has demonstrated a strong and sustainable commitment to Responsible Gambling. While a relatively small operator, it has shown continuous progress and enhanced its Responsible Gambling programme», a déclaré Luca Esposito Poleo, Executive Director de la WLA. Pour Moorghen Veeramootoo, Chief Executive Officer (CEO) de Lottotech, «il ne s'agit pas d'une initiative ponctuelle, mais d'un engagement continu et évolutif».

Selon lui, cette reconnaissance internationale reflète non seulement le travail des équipes internes, mais aussi la collaboration avec les détaillants, les médias et les partenaires institutionnels.

Au-delà du symbole, cette distinction renforce, selon le CEO, la crédibilité de Lottotech et contribue à consolider la confiance du public dans un secteur souvent scruté pour ses impacts sociaux.