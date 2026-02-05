Sénégal: Plaidoyer pour un accès des femmes aux financements

Dakar — Mariame Sow, conseillère stratégique à Enda PRONAT et membre du comité des leaders du CRAFS (Cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal), a plaidé, mercredi, pour l'accès des femmes au foncier et un accompagnement financier leur permettant la création de richesses durables.

"Avoir la terre sans moyens et sans financement ce n'est pas intéressant. Il s'agit d'accéder à la terre mais aussi de trouver des moyens de financement durables et toutes les conditions qui feront que cette agriculture puisse créer des richesses", a-t-elle déclaré. Elle participait à un atelier de deux jours (les 4 et 5 février) sur les droits fonciers des femmes et l'urgence climatique.

"L'atelier a son sens dans un contexte où les changements climatiques sont réels. Il est temps qu'on arrive effectivement à faire de sorte que ces femmes puissent accéder à la terre", a déclaré Mme Sow. La conseillère stratégique à Enda PRONAT a déclaré qu'il ne s'agit pas de distribuer des terres aux femmes sans moyens de les valoriser", soulignant qu'elles réclament un accès au foncier pour une "sécurisation durable, pour les générations futures"..

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous avons la capacité de porter ce plaidoyer-là dès l'instant que notre pays est en train de travailler sur la loi agrosylvopastorale. Nous allons vers des réformes et nous essayons de voir comment nous engager pour nous rassurer qu'elles sont là pour sécuriser la communauté, en premier lieu les femmes et les jeunes", a-t-elle signalé. Mme Sow a également relevé le problème des changements climatiques qui sont un "frein" pour une agriculture durable.

"Aujourd'hui nous sommes obligés de produire autrement en raison des changements climatiques. Il n'y a pas d'eau ou bien l'eau vient en excès. Donc il y a des conditions de dégradation de l'environnement", a-t-elle soutenu. Elle a en outre affirmé que l'agriculture doit être "étroitement" liée au foncier pour nourrir les Sénégalais sainement et durablement. "Nous avons besoin d'un environnement sain. Et même en milieu urbain, il faut tenir compte des changements climatiques qui nous affectent tous", a estimé la conseillère stratégique d'Enda PRONAT.