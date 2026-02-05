Sénégal: Dakar accueille l'exposition 'Bàkku', dédiée à l'architecture et aux pratiques artistiques, à partir de jeudi

Dakar — Une exposition intitulée "Bàkku", à la fois philosophique, artistique et architecturale, se tiendra au Musée des civilisations noires (MCN) de Dakar, du jeudi 5 février au jeudi 5 mars 2026, a appris l'APS des organisateurs.

"Bàkku" est un mot wolof qui renvoie à la dimension culturelle et folklorique de la lutte sénégalaise, selon eux. L'exposition portant ce nom est "pensée comme un geste de résistance créatrice et une philosophie de la reconstitution", explique une note des organisateurs, dont fait partie le philosophe et critique d'art Babacar Mbaye Diop.

L'exposition dont le vernissage est prévu samedi prochain à 17 heures "propose une réflexion critique et prospective sur l'architecture et les pratiques artistiques contemporaines en Afrique, face aux effets conjugués de la standardisation urbaine, à l'effacement du patrimoine bâti et à la domination des modèles exogènes".

Le directeur artistique de l'exposition, Babacar Mbaye Diop, explique que "ces dynamiques ont souvent vidé les villes africaines de leur mémoire, de leur sens et de leur ancrage culturel". L'exposition consacrée à l'histoire, à la mémoire, à la genèse et à la philosophie du "bàkku" explore l'espace bâti comme un fait culturel total, à la croisée du social, du symbolique, du politique et du sensible, selon la note.