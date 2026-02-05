Sénégal: La SONACOS renouvelle son parc automobile avec l'acquisition de 16 véhicules neufs

4 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), El Hadji Ndane Diagne, a procédé, mercredi, à la réception de nouveaux véhicules pick-up destinés au renouvellement du parc automobile de l'entreprise.

Il s'agit de 16 véhicules pick-up, des véhicules de terrain neufs", a-t-il précisé lors d'une cérémonie de réception symbolique. Selon El Hadji Ndane Diagne, la réception de ces voitures s'inscrit dans le cadre du renouvellement de l'infrastructure industrielle de la SONACOS. Le DG de la SONACOS a indiqué avoir trouvé, à son arrivée il y a de cela 20 mois, "un parc très vétuste avec 150 véhicules dont seuls 9 avaient moins de cinq ans", des véhicules "toujours acquis en seconde main ou bien en tout cas usagés".

Il a annoncé une commande d'autres véhicules dans le cadre de la redynamisation et de la modernisation de l'entreprise. "Ça, c'est une part logistique, nous sommes en train d'évoluer aussi dans la partie du renouvellement de l'infrastructure industrielle, et nous rappelons aussi que nous avons bénéficié, de la part de l'État du Sénégal, de 25 milliards de francs CFA inscrits dans la loi de finances de cette année-ci, que nous comptons exploiter positivement et à 100 % dans le renouvellement de l'infrastructure de la société industrielle et logistique", a souligné le directeur général de la SONACOS.

Il a assuré être engagé dans la "relance effective" de la SONACOS "vers l'excellence opérationnelle, l'excellence industrielle, l'excellence dans la production et le soutien à la souveraineté alimentaire".

