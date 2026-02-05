Sénégal: Touba - Des appuis financiers distribués à 2. 778 ménages impactés par les inondations

Touba — Au total, 2. 778 ménages de la commune de Touba (centre) impactés durant l'hivernage passé par des inondations ont bénéficié d'appuis financiers émanant du Fonds de solidarité nationale (FSN), a-t-on appris d'une source officielle.

"(..) Nous avons transféré cette année des appuis financiers variant entre 100. 000 et 200. 000 francs CFA à 2. 778 ménages de la commune de Touba, impactés par les inondations lors de l'hivernage dernier", a dit, mardi, Baidy Niang, le directeur général du Fonds de solidarité nationale. Intervenant lors du lancement officiel de la deuxième phase des opérations de paiement du Programme de réponse aux inondations, il a précisé que cette opération fait suite à une enquête menée à Touba par les équipes du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités auprès des ménages affectés par les inondations.

M. Niang a rappelé également à cette occasion qu'une enveloppe de 500 millions de francs CFA avait été dégagée en 2025 pour venir en aide aux ménages sinistrés de Touba dans le cadre de la première phase des opérations de paiement du Programme de réponse aux inondations. Des autorités administratives du département de Mbacké ont pris part au lancement de cette deuxième phase.