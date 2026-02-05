Sénégal: Un collectif alerte sur la persistance d'une grève à l'hôpital de Richard-Toll

4 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Richard-Toll — Le collectif citoyen de Richard-Toll a alerté mercredi sur l'impact d'une grève des agents de l'hôpital de cette commune du département de Dagana, un mouvement qui perturbe la prise en charge des patients.

Le collectif citoyen de Richard-Toll s'est réuni le même jour "pour alerter sur la persistance" de cette grève qui "a fortement perturbé la prise en charge des patients", a déclaré son porte-parole, Ndiack Maal, lors d'un point de presse tenu devant l'établissement hospitalier. Selon M. Maal, cette grève "a fortement compromis l'accès aux soins, laissant de nombreux patients sans prise en charge adéquate".

Le collectif a rappelé que l'hôpital de Richard-Toll, mis en service en 1952 et initialement destiné à une population limitée, dessert actuellement "une zone dépassant largement la commune", notamment le département de Dagana. Il a demandé une intervention urgente de l'Etat pour la levée du blocage induit par cette grève, tout en préconisant le renforcement du plateau technique et le reclassement de l'hôpital en établissement de niveau supérieur. Une marche annoncée par le collectif a été provisoirement suspendue à la demande des autorités administratives, dans l'attente des négociations en cours.

