Congo-Brazzaville: Visite du ministre Jean-Rosaire Ibara à l'hôpital Necker-Enfants malades

Accompagné de l'ambassadeur Rodolphe Adada, Jean-Roseraie Ibara, ministre de la Santé et de la population de la République du Congo, a visité l'hôpital Necker-Enfants malades Groupe hospitalo-universitaire AP-HP de Paris

Mercredi 4 février, sur invitation du Pr Thomas Blauwblomme, chef de service de Neurochirurgie pédiatrique de l'hôpital Necker-Enfants malades, la délégation congolaise a été accueillie en fin de matinée par Alban Amselli, directeur-adjoint du GHU AP-HP Centre Université Paris Cité pour une visite guidée.

Cette rencontre, rendue possible grâce à l'activisme de Mireille Amona, assistante-sociale et présidente de l'association humanitaire Enfants Avenir de Demain, s'inscrit dans le cadre des échanges autour des projets communs avec les différents centres hospitaliers de la République du Congo, et notamment le projet de la construction de l'institut de référence de Neurochirurgie pédiatrique et oncologique. Ce projet ambitieux et porteur d'espoir pour de nombreux enfants bénéficie déjà du soutien affirmé de la fondation Bruno Itoua, ministre des hydrocarbures de la République du Congo.

A été abordée également la perspective de former de jeunes professionnels de santé au sein de l'établissement français, en partenariat avec la Direction des Relations Internationales (DRI), en vue de renforcer certaines capacités locales et d'assurer une prise en charge pédiatrique spécialisée et durable.

Ce partenariat s'inscrit dans une dynamique de coopération internationale entre les services hospitaliers de la France et du Congo et oeuvre en faveur de l'excellence médicale et de l'accès aux soins spécialisés pour tous.

Cette visite constitue un temps fort dans la consolidation de la collaboration entre la République du Congo et l'hôpital Necker-Enfants malades.