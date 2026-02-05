Congo-Brazzaville: Visite du ministre Jean-Rosaire Ibara à l'hôpital Necker-Enfants malades

4 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Accompagné de l'ambassadeur Rodolphe Adada, Jean-Roseraie Ibara, ministre de la Santé et de la population de la République du Congo, a visité l'hôpital Necker-Enfants malades Groupe hospitalo-universitaire AP-HP de Paris

Mercredi 4 février, sur invitation du Pr Thomas Blauwblomme, chef de service de Neurochirurgie pédiatrique de l'hôpital Necker-Enfants malades, la délégation congolaise a été accueillie en fin de matinée par Alban Amselli, directeur-adjoint du GHU AP-HP Centre Université Paris Cité pour une visite guidée.

Cette rencontre, rendue possible grâce à l'activisme de Mireille Amona, assistante-sociale et présidente de l'association humanitaire Enfants Avenir de Demain, s'inscrit dans le cadre des échanges autour des projets communs avec les différents centres hospitaliers de la République du Congo, et notamment le projet de la construction de l'institut de référence de Neurochirurgie pédiatrique et oncologique. Ce projet ambitieux et porteur d'espoir pour de nombreux enfants bénéficie déjà du soutien affirmé de la fondation Bruno Itoua, ministre des hydrocarbures de la République du Congo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A été abordée également la perspective de former de jeunes professionnels de santé au sein de l'établissement français, en partenariat avec la Direction des Relations Internationales (DRI), en vue de renforcer certaines capacités locales et d'assurer une prise en charge pédiatrique spécialisée et durable.

Ce partenariat s'inscrit dans une dynamique de coopération internationale entre les services hospitaliers de la France et du Congo et oeuvre en faveur de l'excellence médicale et de l'accès aux soins spécialisés pour tous.

Cette visite constitue un temps fort dans la consolidation de la collaboration entre la République du Congo et l'hôpital Necker-Enfants malades.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.