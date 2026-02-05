Maroc: Washington - Le Maroc au cœur des discussions internationales sur les minéraux critiques

Washington a accueilli, mercredi, une importante réunion ministérielle consacrée aux minéraux critiques, un secteur stratégique devenu central dans les enjeux énergétiques, industriels et technologiques mondiaux. Le Maroc y était représenté par son ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, aux côtés de responsables gouvernementaux venus de plus d'une cinquantaine de pays.

Cette rencontre, organisée à l'initiative du Secrétaire d'État américain Marco Rubio, s'inscrit dans un contexte international marqué par une compétition accrue autour de l'accès aux ressources minérales indispensables à la transition énergétique et aux nouvelles technologies. L'objectif principal des échanges était d'explorer des solutions concrètes pour sécuriser et diversifier les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, dont dépend aujourd'hui une large part des industries de pointe, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de la mobilité électrique et de la production de semi-conducteurs.

La séance inaugurale a été marquée par la participation du Vice-président américain JD Vance, dont la présence souligne l'importance stratégique accordée par Washington à cette question. Les discussions ont notamment porté sur l'accélération des investissements dans le secteur extractif et sur la mise en place de mécanismes économiques, dont l'instauration de prix planchers, afin de stabiliser les marchés et d'encourager la production durable.

Au terme des échanges, les participants ont annoncé le lancement du « Forum sur l'engagement géostratégique dans le secteur des minerais et des ressources ». Cette nouvelle plateforme vise à renforcer la coopération internationale, faciliter le partage d'expertise et promouvoir des partenariats industriels et financiers dans un domaine considéré comme déterminant pour la sécurité économique mondiale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La réunion a rassemblé un large éventail de partenaires internationaux, parmi lesquels plusieurs puissances économiques et énergétiques telles que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie, le Bahreïn et Oman, ainsi que plusieurs pays européens, dont la France, la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Norvège et la Suède. Des acteurs majeurs d'Asie et des Amériques ont également pris part aux travaux, notamment l'Inde, le Japon, la République de Corée, Singapour, l'Argentine, le Brésil, le Mexique et l'Australie.

Enfin, cette initiative met en exergue la montée en puissance des enjeux liés aux ressources naturelles dans les relations internationales contemporaines. Elle met également en lumière les opportunités et défis pour les pays africains, dont plusieurs disposent d'importantes réserves de minéraux stratégiques, dans un contexte où la demande mondiale ne cesse de croître.