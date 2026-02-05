Afrique: CAN 2025/Appel sur les sanctions de la CAF - La Fédération marocaine veut corser les décisions contre le Sénégal

Contrairement au Sénégal, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF Maroc a annoncé officiellement sa décision d'interjeter appel des décisions divulguée par le Jury disciplinaire, suite aux évènements survenus lors de la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal. Dans un communiqué publié ce mardi, la FRMF aspire à des mesures plus corsées à l'endroit du Sénégal au vue de la non- conformité des sanctions avec l'ampleur et la gravité des incidents

A l'opposé de la Fédération sénégalaise de football, la Fédération Royale Marocaine de Football a décidé d'attaquer la décision rendue le mercredi dernier par la Confédération Africaine de Football (CAF) après les événements de la finale de la CAN 2025. La FRMF a officiellement annoncé sa décision d'interjeter appel des sanctions prononcées par la Commission de discipline.

Dans un communiqué publié mardi, la FRMF souligne avoir « pris des actes des décisions du Jury disciplinaire de la Caf ayant parvenu récemment à la FRMF au sujet des événements ayant émaillé, le 18 janvier 2026, le match Sénégal-Maroc , comptant pour la finale de la 35e CAN et qui ont été marqués par le retrait de l'Aire de Jeu des joueurs et membre du staff de la sélection sénégalaise, ainsi que l'envahissement de la pelouse par les supporters sénégalais et les violentes échauffourées que cela a provoqué ».

L'instance marocaine estime que les décisions de la Commission de discipline ne reflète pas la gravité des incidents. « Eu égard à la non- conformité de ces sanctions avec l'ampleur et la gravité des incidents survenus tel que mentionné dans le courrier officiel adressé par le président de la FRMF, au président de la CAF, veillant à préserver tous les droits régis par le règlement, la FRMF a décidé d'interjeter appel de ces décisions prises par le Jury disciplinaire de la CAF », ajoute le communiqué.

Dans son recours initial, déposé quelques jours après la rencontre face au Sénégal, la Fédération royale marocaine de football, on le rappelle avait dénoncé des manquements graves aux articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des nations, imputés à la Fédération sénégalaise, à son équipe nationale et à son encadrement technique. Des accusations n'avaient toutefois pas été retenues et rejetées par la commission de discipline de la CAF.

Ce qui n'avait pas empêché ladite commission de reconnaître la responsabilité du sélectionneur sénégalais dans les événements, en le sanctionnant pour « comportement antisportif » jugé contraire aux principes de fair-play et d'intégrité, et portant atteinte à l'image du football. L'entraîneur Pape Bouna Thiaw avait écopé d'une suspension de cinq matches officiels relevant de la CAF, assortie d'une amende de 100.000 dollars.