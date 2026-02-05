Congo-Kinshasa: Retour progressif de la police nationale congolaise à Uvira après le retrait de l'AFC/M23

Un vent de normalisation souffle sur Uvira, la deuxième ville de la province du Sud-Kivu. Après un mois et demi de repli stratégique forcé par l'incursion des rebelles, les unités de la Police nationale congolaise (PNC) ont entamé leur retour dans la cité depuis lundi 2 février. Ce déploiement, qui s'est poursuivi jusqu'à ce mercredi 4 février , suscite des réactions mitigées au sein de la population locale.

Le retour des policiers s'effectue par plusieurs colonnes, principalement via le poste frontalier de Gatumba, à la frontière avec le Burundi. Ce mouvement intervient une dizaine de jours après le retrait des rebelles de l'AFC/M23 de cette entité stratégique.

Le retour de l'autorité de l'État pour les uns

Pour une partie des habitants, voir les uniformes bleus patrouiller de nouveau dans les rues est un signal fort. C'est le signe que l'administration civile reprend ses droits après des semaines d'incertitude.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« C'est déjà un pas positif. La présence de la police montre que l'administration doit être assise. C'est la police qui garantit la sécurité de la population et de ses biens. Ici à l'Est, nous savons que la paix est un processus, et ce retour y contribue », confie un habitant optimiste.

Scepticisme et appel au professionnalisme pour les autres

Cependant, une autre frange de la population affiche une méfiance certaine. Pour ces citoyens, le retour de la police ne doit pas être confondu avec le retour d'une paix durable, surtout dans un contexte où le front militaire reste mouvant.

Certains critiquent le "tapage" entourant ce retour et s'interrogent sur l'utilité réelle de ces effectifs qui n'ont pas vocation à combattre au front. Ils pointent notamment du doigt les mauvais comportements de certains agents de l'ordre dans un passé récent, notamment ceux de la Police de circulation routière (PCR).

« Ils sont revenus, mais nous nous demandons où ils étaient passés. Dire que leur retour est synonyme de paix, je dis: non. La paix à l'Est reste fragile. Nous demandons surtout aux policiers d'afficher désormais un comportement de respect mutuel envers la population civile », martèle un habitant sceptique.

Un déploiement sous haute surveillance

Ce retour de la PNC à Uvira est une étape clé de la phase de stabilisation de la zone après les récents affrontements. Les autorités provinciales espèrent que ce redéploiement permettra de sécuriser les axes routiers et de relancer les activités économiques dans cette ville portuaire essentielle pour la région du Sud-Kivu et de Tanganyika.