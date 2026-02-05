Congo-Kinshasa: Après une courte accalmie, de violents affrontements éclatent entre FARDC et CRP à Bule

De violents affrontements ont été signalés ce mercredi 4 février au centre commercial de Bule, dans le territoire de Djugu, entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les miliciens du groupe armé Convention pour la Révolution Populaire (CRP) de Thomas Lubanga.

À la suite des combats qui ont éclaté en plein centre de Bule, les habitants qui tentaient de regagner leurs domiciles ont de nouveau pris la fuite ce mercredi. Les activités socio-économiques, qui reprenaient timidement depuis quelques jours, sont à nouveau complètement paralysées.

Six heures de combats

Selon des témoignages recueillis sur place, les combats ont éclaté vers 8 heures du matin, heure locale, dans la localité de Nglé, non loin du site des déplacés installé dans la plaine de Savo. Un habitant, réfugié dans cette zone pour se mettre à l'abri des tirs, affirme que les premières détonations ont semé une vive panique au sein de la population, composée en grande partie de personnes déplacées internes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les affrontements se sont ensuite poursuivis jusqu'au centre commercial de Bule. Les échanges de tirs auraient duré près de six heures, d'après des sources locales. Des témoins rapportent que des éléments de la CRP sont de nouveau visibles au centre commercial de Bule, où les rares commerces ayant rouvert après une courte période d'accalmie ont aussitôt fermé leurs portes.

Un climat d'insécurité persistant

Ces nouveaux affrontements surviennent à peine une semaine après la visite conjointe des autorités militaires des FARDC et de la MONUSCO dans cette entité. Cette mission visait à rassurer les habitants sur la protection des civils et à rétablir la confiance entre la population et les forces de sécurité.

Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué et les responsables de l'armée n'ont pas encore fait de déclaration à ce sujet.